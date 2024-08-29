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ПолитикаНовостиПоявление в предвыборной кампании

Туринская AfD собрание вновь с участием Höcke

Пrominentная фигура AfD Йорн Хёкке отказывается от теледебатов со своими соперниками из-за забот о здоровье. Он планирует присоединиться к политической кампании на следующий день.

 and  Carmen Simpson
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- Туринская AfD собрание вновь с участием Höcke

Сегодня, после своего отказа от участия в теледебатах, ведущий кандидат от AfD в Тюрингии Бьёрн Хёкке продолжит предвыборные мероприятия по расписанию, как сообщили представители партии. Об этом заявил пресс-секретарь тюрингской AfD Торбен Брага. В их числе — публичное выступление в Нордхаузене сегодня.

Хёкке отказался от участия в дебатах, организованных ntv и Antenne Thüringen в среду, сославшись на проблемы со здоровьем. Его представители сочли, что он не выспался накануне. Со-председатель тюрингской AfD Стефан Мёллер заменил Хёкке на дебатах, но не был осведомлен о конкретных проблемах со здоровьем Хёкке или его личном враче. До шоу Брага уже заверил зрителей, что Хёкке будет в порядке к четвергу.

По данным ntv, Хёкке первоначально отказался в понедельник, согласился участвовать снова во вторник, но в итоге снова отказался в среду утром.

К вечеру среды Хёкке был активен в своем необычном аккаунте в социальных сетях, X-аккаунте. Он разместил обновления, в том числе объявление о «парад Simson» по его избирательному округу в пятницу. Simson — это исторический производитель мопедов из Восточной Германии. На сопровождающем изображении Хёкке запечатлен за рулем такого мопеда без шлема. Тюрингский ХДС поделился этой публикацией и прокомментировал: «Поразительное выздоровление Бьёрна Х. Кажется, он насмехается над избирателями». Хёкке баллотируется как прямой кандидат в Восточной Тюрингии, но проживает в регионе Эйхсфельд, в северо-западной части Тюрингии, уже много лет. Регион Эйхсфельд традиционно является оплотом ХДС.

Несмотря на отказ от участия в дебатах из-за проблем со здоровьем, Бьёрн Хёкке продолжает свои предвыборные выступления согласно расписанию, в том числе публичное выступление в Нордхаузене сегодня. Несмотря на отсутствие на теледебатах, Хёкке оставался активным в социальных сетях, объявив о «парад Simson» по его избирательному округу.

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