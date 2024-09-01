Туринская АФД проводит частное торжество в Эрфурте

В регионе Тюрингия партия AfD добилась беспрецедентного успеха. Празднование после выборов в Эрфурте было исключительным, с ограничением до круга руководителей партии. Традиционные СМИ не были допущены к мероприятию, но это ограничение, похоже, не распространяется на сотрудников ультраправого издания "Компакт".

Журналисты и фотографы собрались в итальянском ресторане, выбранном местом встречи членов и сторонников AfD в ночь выборов, чтобы запечатлеть реакцию базы партии. К сожалению, это ограничение не применялось ко всем представителям СМИ. Как сообщает корреспондент ARD, сотрудники ультраправого издания "Компакт" вели прямую трансляцию с празднования.

По прибытии лидер AfD Бьёрн Хёкке заявил: "Сегодня мы празднуем грандиозную победу". Решение о запрете доступа для СМИ, несмотря на аккредитацию журналистов, было принято только поздно вечером в субботу. По прогнозам ARD, AfD в Тюрингии лидирует с более чем 30%, значительно опережая другие партии. Тем не менее, они не кажутся способными сформировать коалицию для управления, так как все другие партии ранее заявили о своей нежелании сотрудничать.

Юридический шаг AfD, который вынудил их предоставить доступ к определенным изданиям по решению суда, привел к отмене мероприятия в его текущем формате. Представитель партии объяснил, что, учитывая вместимость venues 200 человек, допуск более 150 представителей СМИ, кроме 150 зарегистрированных гостей, неизбежно приведет к нарушениям или даже отмене из-за переполненности. "Безопасность всех участников не может быть гарантирована в таких условиях", - добавил он.

Региональный суд в Эрфурте постановил в субботу, что AfD обязана допустить нескольких журналистов, которым было отказано в входе на их избирательную вечеринку для выборов в Тюрингии. Суд таким образом встал на сторону истцов, которые восприняли угрозу своей свободе прессы. Однако решение еще не вступило в силу. Новостной журнал "Шпигель", издания Springer "Бильд" и "Вельт" и ежедневная газета "тац" коллективно потребовали юридического вмешательства.

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Несмотря на решение суда, обязывающее AfD допустить журналистов, они решили изменить формат мероприятия из-за ограничений по вместимости. Готовность AfD принять ультраправую экстремистскую публикацию "Компакт" при ограничениях для СМИ вызывает обеспокоенность в отношении ультраправых взглядов в партии.

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