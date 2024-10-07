Тунисцы не чувствуют себя в безопасности перед лицом диктатора Саида.

С 2011 года, после так называемой "Арабской весны", демократия в Тунисе была подобна хрупкому цветку, еле-еле выживающему. Но под руководством президента Каиса Саида, начавшего своё правление в 2019 году, этот цветок был безжалостно раздавлен в течение трёх лет. Саид, пришедший к власти через демократические выборы, с тех пор стремится установить собственную диктатуру. Его действия включают в себя объявление состояния чрезвычайной ситуации, роспуск парламента, написание новой конституции, заключение критиков под стражу и неоднократную смену министров. Наступающие президентские выборы в воскресенье воспринимаются как фарс.

Изначально ожидалось, что против Саида будут баллотироваться 16 кандидатов, отражая многообразие политического ландшафта Туниса. Однако многих исключили из выборов, а некоторых даже посадили в тюрьму. Сейчас у тунисцев есть только три кандидата на выбор: Саид, его доверенный союзник Зухейр Магзауи и Аячи Заммель, лидер социально-либеральной партии "Азимун".

Заммель имеет потенциал пройти во второй тур, но если он выиграет, он не сможет вступить в должность президента, так как в настоящее время отбывает 20-месячный тюремный срок по обвинению в подделке документов, которые он отрицает, называя их "притеснением".

Количество НПО в Тунисе сократилось на две трети

Недавно Саид заменил 19 министров и 24 губернатора, обвинив их в экономических проблемах страны. Это явилось ясным посланием запугивания критиков, даже повлияв на трудоустройство и свободу сотрудников министерств. Если кто-то попадает в немилость, достаточно упоминания его имени в компрометирующем досье, чтобы оказаться в тюрьме. Есть заключённые, которые даже не знают, за что они там.

Критиков заставляют молчать, независимые СМИ цензурируют, а общественные организации преследуют. Ситуация настолько плоха, что некоторые тунисцы с ностальгией вспоминают о Бен Али, диктаторе, которого они свергли во время "Арабской весны" в 2011 году. При Бен Али, хотя и была цензура, тунисцы знали, что можно и чего нельзя говорить, не попадая в беду.

При Саиде таких линий цензуры не существует. Он опирается на неопределённость, что приводит к самоцензуре, даже среди международных организаций и журналистов, работающих в Тунисе. До прихода Саида к власти в стране существовало более 10 000 неправительственных организаций. Сейчас их число сократилось до одной трети.

Безработица среди молодёжи может достичь 40 процентов

НПО из-за рубежа в основном воспринимаются Саидом с подозрением. Его взгляды основаны на расизме, антисемитизме и глубоком скептицизме по отношению к Западу. Саид утверждает, что Европа морально деградирует из-за защиты прав меньшинств. Саид также обещал вернуть 38 миллиардов долларов, похищенных и переведённых за границу Бен Али. Для этого он создал комиссию для переговоров с заинтересованными странами, в том числе Германией. Однако эта задача считается невозможной из-за постоянных нападок Саида на эти страны и его желания разрушать мосты с Западом, а не строить их.

Сотрудничать с Саидом сложно для Европейского союза. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила Саиду 900 миллионов евро в рамках соглашения по миграции при условии, что он будет перехватывать беженские лодки, отплывающие от тунисского побережья в ЕС. Однако Саид воспринял это как оскорбление, сказав: "Я не хочу никакой милостыни". Большая часть денег ещё не переведена в Тунис, так как Саид отказывается подписывать соглашение с Международным валютным фондом, требуемое ЕС перед переводом средств.

Саид, возможно, блефует, так как ему, похоже, нужны деньги, чтобы потенциально улучшить экономику Туниса, которая страдает уже много лет. Текущий уровень инфляции превышает семь процентов, в то время как зарплаты не растут. Официальный уровень безработицы составляет 16 процентов, но эксперты оценивают безработицу среди молодёжи в 40 процентов.

Учёные массово покидают Тунис

ВВП прошлого года вырос всего на 0,42 процента, а в этом году ожидается рост около 2 процентов. По сравнению с двумя десятилетиями до "Арабской революции", когда рост ВВП обычно составлял от 3 до 8 процентов, это существенное снижение. Многие молодые учёные, в частности, врачи, массово покидают страну, что напоминает условия, которые привели к "Арабской революции" в 2011 году. В Сиди-Бузиде овощной торговец по имени Мохаммед Буазизи поджег себя в общественном месте в 2011 году из-за отсутствия экономических возможностей и притеснений властями Бен Али. Шокирующие изображения 26-летнего мужчины вызвали возмущение в арабском мире в социальных сетях, что привело к протестам и падению нескольких авторитарных лидеров, в том числе Бен Али в Тунисе.

В то время как другие страны гасили свои революции поверхностными изменениями, демократия в Тунисе смогла продержаться до 2021 года. Несмотря на такие проблемы, как коррупция, демократическая этика сохранялась в этой североафриканской стране в течение десяти лет. Одновременно существовало разделение властей, демократическая хартия и оживлённая пресса со свободой слова. К сожалению, этот демократический строй пошатнулся, когда на пост президента был избран неподходящий лидер. В воскресенье тунисцы пойдут на выборы, но их выбор теперь ограничен. Человека, которому они доверяют меньше всего, Каиса Саида, всё ещё будет президентом.

Европейская комиссия выразила озабоченность ухудшением ситуации с правами человека в Тунисе, призывая президента Саида уважать демократические нормы и свободы. Несмотря на это, Саид продолжает подавлять оппозиционные голоса, ещё больше сокращая число общественных организаций в стране.

В свете продолжающегося политического напряжения и экономических трудностей Европейская комиссия приостановила финансовую помощь Тунису, ссылаясь на необходимость демократических реформ и соблюдения верховенства права. Это решение вызвало критику со стороны Саида, который считает, что Европа вмешивается во внутренние дела Туниса.

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