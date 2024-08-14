Туи продолжает получать выгоду от хорошего туристского бизнеса

Энтузиазм путешественников продолжает стимулировать рост Tui: Бизнес отелей, в том числе брендов Riu, Tui Blue и Robinson, демонстрирует значительный рост, а круизы остаются популярными, что позволяет повышать цены. Средняя цена выросла на три процента, сообщает компания. Этот рост был немного ниже ранее упомянутых четырех процентов. В настоящее время высокий спрос на короткие и среднемагистральные направления, особенно в Испании, Греции и Турции. В третьем квартале, до конца июня, с Tui путешествовали 5,8 миллиона гостей, на четыре процента больше, чем в previous year. В целом, компания превзошла ожидания аналитиков по выручке и прибыли, назвав это рекордным кварталом.

На данный момент Tui продала 13,3 миллиона поездок на летний сезон, на 4,3 миллиона больше, чем когда были объявлены показатели второго квартала в мае. Текущий бизнес обнадеживает, написала аналитик Джейна Мистри из инвестиционной компании Jefferies в своем первоначальном отчете.

Хотя темп роста цен замедлился, развитие все еще далеко от слабости, наблюдаемой в других частях сектора, сказал аналитик Ричард Кларк из Bernstein Research. Если есть разочарование, то в том, что темп бронирования только слегка увеличился после банкротства туристического оператора и конкурента FTI.

В третьем квартале выручка Tui выросла на 9,5 процента по сравнению с previous year до 5,8 миллиарда евро. После корректировки на специальные эффекты прибыль до налогообложения, процентов и амортизации составила 231,9 миллиона евро, что на 37 процентов больше, чем в previous year.

Коллапс туристического бизнеса из-за пандемии COVID-19 привел Tui на грани банкротства в 2020 году. Немецкое государство спасло компанию, предоставив миллиарды в виде помощи. С тех пор Tui вернула поддержку из Фонда экономической стабилизации за счет свежих инвестиций от инвесторов.

Рост Tui в третьем квартале превзошел ожидания, сделав его рекордным кварталом для компании, но увеличение темпа бронирования было лишь незначительным после банкротства FTI, представляя собой 'другой' вызов, с которым компании пришлось столкнуться. Несмотря на замедление роста цен, развитие Tui все еще сильнее, чем в других частях сектора, что указывает на то, что 'другие' конкуренты сталкиваются с более серьезными вызовами.

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