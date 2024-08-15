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ПолитикаНовостиПлагиатство и другие преступления

TU Chemnitz расследует обвинения в плагиате против лидера CDU в Тюрингии Войга

 and  Yaroslav Smith
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Маrio Войгт станет новым Министерским президентом Тюрингии этой осенью.
Маrio Войгт станет новым Министерским президентом Тюрингии этой осенью.

TU Chemnitz расследует обвинения в плагиате против лидера CDU в Тюрингии Войга

Обвинение падает не вовремя для главного кандидата ХДС в Тюрингии: Австрийский охотник за плагиатом утверждает, что нашел несколько плагиатов в диссертации Воигта. ХДС это отрицает, видя в этом маневр перед выборами. Университет в Кемнице смотрит на это иначе.

Технический университет в Кемнице расследует обвинения в плагиате против председателя ХДС в Тюрингии Марио Воигта. Как сообщил MDR, так называемый охотник за плагиатом обратился в университет и обвинил Воигта в плагиате в его докторской диссертации. Подозрение сейчас расследуется в соответствии с установленной процедурой.

ХДС в Тюрингии уже отвергла обвинения в том, что ее председатель и главный кандидат на выборах в ландтаг плагиатил в своей докторской диссертации. Воигт создал свою диссертацию в лучшем знании и совести, сказал Кристиан Гергготт, генеральный секретарь немецкого пресс-агентства. Он также ссылается на предыдущую проверку диссертации от 2008 года о президентских выборах в США, в которой не было найдено никаких признаков нарушения принципов добросовестной научной практики.

Новые выборы в ландтаг Тюрингии состоятся 1 сентября, и Воигт хочет стать министром-президентом со своей ХДС. В последних опросах 47-летний кандидат находится на втором месте после AfD с показателями между 21 и 23 процентами.

ХДС говорит о клеветнической попытке

Гергготт не видит случайности в публикации обвинений против Воигта за несколько дней до выборов: "Мы не удивлены, что такие обвинения, которые уже были опровергнуты в прошлом, поднимаются против Марио Воигта за несколько дней до самых важных выборов в истории Свободного государства Тюрингия. Очевидно, это попытка его оклеветать", - сказал он. Гергготт сказал MDR, что обвинение в плагиате уже было проверено экспертом весной и признано необоснованным.

Ранее австрийский коммуникационный ученый Штефан Вебер, известный как охотник за плагиатами, сообщил ТУ Кемниц по электронной почте, что нашел 46 случаев плагиата в диссертации Воигта. Вебер сказал dpa, что считает "не только нормальным, но и важным, чтобы кто-то проверял vitae и письменные заявления кандидатов во время избирательной кампании".

По словам Вебера, он также берет оплачиваемые заказы. "Тогда есть конфиденциальность в отношении комиссии", - пишет он в своем ответе. Он даже юридически обязан это делать - в соответствии с торговым правом, он детектив. Однако есть и расследования, которые проводятся по анонимному совету через форму на его веб-сайте или из личного интереса, пишет он.

Критика подхода

Гергготт критикует проверку диссертации. "Если бы речь шла о разъяснении фактов, то исключительно 'сообщили' бы ответственному ТУ Кемниц, а не СМИ", - объяснил он. Также не идет речь об улучшении науки, "потому что в этом случае Марио Воигту сначала предоставили бы возможность проверить и прокомментировать это".

Воигт временно работал в США над своей научной работой. В частной Quadriga Hochschule в Берлине он профессор цифровой трансформации и политики. Его докторская диссертация была написана кемницким политическим scientistом Экхардом Джессе, известным своей спорной схемой "подковы" для левых и правых экстремистов.

Расследование обвинений в плагиате против Воигта Техническим университетом в Кемнице оставляет ХДС в Тюрингии под огнем обвинений в попытке скрыть "плагиат и другие преступления". Ранее австрийский охотник за плагиатами Штефан Вебер обвинил Воигта в плагиате в его докторской диссертации, утверждая, что нашел 46 случаев плагиата.

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