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ПолитикаНовостиЗдоровье и безопасность

Цукерберг: Правительство Соединенных Штатов оказало влияние во время кризиса коронавируса.

Во время кризиса с коронавирусом создатель Facebook испытывал давление со стороны администрации Байдена. Как руководитель Meta он сожалеет, что не принял более четкую позицию в то время.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

Всемирный здравоохранительный кризис, вызванный вспышкой коронавируса - Цукерберг: Правительство Соединенных Штатов оказало влияние во время кризиса коронавируса.

Марк Цукерберг, глава Market Master, заявляет, что администрация США во главе с президентом Джо Байденом оказывала давление на его организацию во время COVID-19. Согласно письму, отправленному в 2021 году в комитет по судебным вопросам Республиканской партии, высокопоставленные чиновники неоднократно просили его команду в течение нескольких месяцев удалять определенные материалы, связанные с пандемией, такие как юмор и пародия.

В конце концов, компания самостоятельно решала, какой контент удалять, и придерживается своих решений. Однако давление со стороны правительства было необоснованным, и Цукерберг сожалеет, что они не выступили против этого более решительно. Он также считает, что некоторые шаги не будут повторены в подобных обстоятельствах.

"Я твердо заявляю, что мы не должны менять наши нормы контента под влиянием правительства - и мы готовы стоять на своем, если это произойдет снова", - подчеркнул Цукерберг.

Белый дом защищало свои действия, заявляя: "Мы призывали к ответственному поведению, чтобы защитить общественное здоровье в разгар смертельной пандемии".

В заявлении также говорилось: "Наша позиция была недвусмысленной: мы считаем, что технологические компании и другие частные организации должны учитывать последствия своих решений для американских граждан при принятии самостоятельных решений о распространении информации".

Несмотря на объяснения Белого дома, вопрос о здоровье и безопасности в отношении информации о пандемии стал предметом спора. Позже Марк Цукерберг заявил, что его компания должна была более решительно придерживаться принципов здоровья и безопасности, даже под давлением правительства.

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