Цены на потребительские товары в еврозоне вновь поднимаются впервые.

Евросоюз возвращается к росту инфляции впервые с мая, так как потребительские цены выросли на 2,6% в годовом исчислении в июле, согласно отчету Eurostat во вторник. Это было легкое увеличение по сравнению с показателем 2,5% в июне. Это развитие делает целевой показатель инфляции 2% Европейского центрального банка (ЕЦБ) все более труднодостижимым. Однако темпы роста цен замедлились в некоторых странах еврозоны; в Финляндии (0,5%), Латвии (0,8%), Ирландии (1,5%) и Италии (1,6%) наблюдаются показатели инфляции значительно ниже среднего.

С другой стороны, Эстония и Нидерланды испытали рост цен выше среднего - по 3,5% каждый в июле, а Бельгия даже увидела скачок на 5,4%.

В июне ЕЦБ впервые за два года снизил процентные ставки. Он может сделать это снова в сентябре, как предложил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, который заявил, что центральный банк хочет убедиться, что инфляция соответствует его определению ценовой стабильности к концу 2025 года, что для ЕЦБ означает показатель инфляции 2%. С учетом новых экономических прогнозов, которые будут опубликованы в сентябре, ЕЦБ получит более четкое представление о своей позиции в области денежно-кредитной политики. В настоящее время ЕЦБ оставляет основную ставку по депозитам на уровне 3,75%.

Отчет Eurostat за июль также показал, что Эстония и Нидерланды имели показатели инфляции 3,5% каждый, что значительно выше среднего показателя еврозоны. Следующее решение ЕЦБ по ставкам запланировано на сентябрь, где может быть рассмотрено возможное снижение ставок, чтобы сузить разрыв между фактической и целевой инфляцией.

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