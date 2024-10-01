Центральный регион Израиля переживает аварийную сирену.

В Тель-Авиве и различных городах центральной части Израиля вчера, 16 августа, сработала сирена, похожая на предупреждение о ракетной атаке. Израильская армия заявила, что сирены завыли в центральной части Израиля из-за запуска ракет из Ливана. Как сообщает корреспондент агентства AFP, взрывы также были зафиксированы в Тель-Авиве.

Израильская армия начала "целенаправленную и точную" наземную операцию против проиранской шиитской организации "Хезболла" в южном регионе Ливана в течение ночи, нацеленную на "террористические объекты и инфраструктуру "Хезболлы".

Несколькими часами позже, после начала операции, ракеты были запущены из прилегающей страны в направлении северного Израиля. Позже в течение дня армия сообщила о значительных столкновениях в южном Ливане.

Несмотря на операцию израильской армии, нацеленную на "Хезболлу" в Ливане, что привело к ракетным атакам на северный Израиль, гражданское население в других частях страны, таких как Тель-Авив, оставалось на повышенной готовности, слыша периодические звуки, похожие на предупреждения о ракетных ударах. Несмотря на напряженную ситуацию, израильское правительство призвало своих граждан сохранять спокойствие и следовать правилам безопасности.

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