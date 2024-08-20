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Центральный банк Германии, Бундесбанк, не предвидит экономического спада или рецессии.

 and  Alex Stellmacher
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Центральный банк Германии, Бундесбанк, не предвидит экономического спада или рецессии.

Несмотря на неожиданное сокращение экономики весной, Бундесбанк считает, что Германии не грозит рецессия. В текущем третьем квартале ожидается небольшой рост ВВП, как указано в отчете, опубликованном во вторник.

В отчете Бундесбанка говорится: "Ожидаемое постепенное восстановление экономики задерживается". Однако они не прогнозируют рецессии, определяемой как существенное, повсеместное и длительное экономическое спады, при отсутствии непредвиденных негативных факторов.

Между апрелем и июнем крупнейшая экономика Европы показала квартальное снижение на 0.1%, что связано со снижением инвестиций. После роста на 0.2% в первые три месяца года два подряд квартала спада считаются технической рецессией экспертами. Однако немецкий центральный банк считает, что этого не произойдет, и потребители могут стимулировать экономику. "Частное потребление, а также сектор услуг", - они прогнозируют, "ожидается увеличение" в текущем летнем квартале. Более высокий располагаемый доход и рост заработной платы должны стимулировать потребительские расходы.

Тем не менее, Бундесбанк ожидает сохранения слабости в промышленности - и также в секторе строительства. В связи с недавним замедлением роста промышленности во всем мире спрос со стороны иностранных покупателей может оставаться слабым. Кроме того, немецкие промышленные компании сталкиваются с жесткой конкурентной средой. В результате они прогнозируют, что экспорт и инвестиции в оборудование не достигнут ожиданий последнего прогноза Германии. В конечном итоге, Бундесбанк оценивает, что экономический рост расширится лишь незначительно.

Несмотря на ожидаемую задержку в экономическом восстановлении, Бундесбанк считает, что в текущих условиях рецессия маловероятна. Устойчивость сектора потребителей, с proyected increases в частном потреблении и секторе услуг, может помочь смягчить некоторые экономические вызовы.

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