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ПолитикаНовостиВзрыв

Центральное правительство Германии не ожидает значительного влияния на свою сферу безопасности.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Бесконечное число людей получили ранения и обратились за медицинской помощью в больницы после...
Бесконечное число людей получили ранения и обратились за медицинской помощью в больницы после взрывов.

Центральное правительство Германии не ожидает значительного влияния на свою сферу безопасности.

Взрыв многочисленных радиоприемников в Ливане, по оценке федерального правительства, не окажет значительного влияния на безопасность в Германии. Для лиц, владеющих так называемыми пейджерами в Германии, нет потенциальной угрозы, "если это не прямой импорт из Ливана", заявил представитель Министерства внутренних дел в Берлине на брифинге в среду. Предполагается, что устройства, взорвавшиеся в Ливане, были предварительно испорчены.

"Согласно Федеральному офису по безопасности в сфере информационных технологий, батареи в таких или подобных устройствах не могут быть внешне активированы для взрыва, если эти устройства не были предварительно испорчены", - объяснил представитель министерства.

Федеральное правительство решило молчать об инцидентах в Ливане. "У нас нет собственных данных для вынесения соответствующего суждения, в том числе правового", - заявил представитель МИД. Федеральное правительство просто отметило сообщения СМИ.

Представитель Министерства обороны раскрыл, что Бундесвер защищает себя от подобных атак с помощью пейджеров с помощью мер безопасности. "Устройства защищены специальными процедурами при доставке, что позволяет обнаружить манипуляции", - сказал представитель. Кроме того, есть "программы повышения осведомленности в нашем министерстве: каждому рекомендуется не оставлять официальные устройства без присмотра".

В приобретении пейджеров для Бундесвера министерство хорошо знакомо с цепочкой поставок, добавил спикер. "Подрядчики также идентифицированы, и могут быть специальные одобрения для бесперебойной работы".

Взрыв в Ливане вызывает опасения по поводу безопасности импортируемых устройств. Если подобные устройства с испорченными батареями попадут в Германию, это может представлять угрозу.

Несмотря на взрыв в Ливане, Министерство внутренних дел Германии заверяет, что нет потенциальной угрозы для лиц, использующих пейджеры в Германии, если они не импортированы напрямую из Ливана.

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