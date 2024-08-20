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ПолитикаНовостиЦена на золото

Ценность золота поднимается до беспрецедентного пика.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Золото дорожает до невиданных высот.
Золото дорожает до невиданных высот.

Ценность золота поднимается до беспрецедентного пика.

Цена золота стабильно росла, подстегиваемая возможностью снижения процентных ставок в США, достигнув беспрецедентного пика. На лондонской бирже стоимость достигла невиданного уровня около $2525 за тройскую унцию (приблизительно 31,1 грамма). За месяц стоимость золота неуклонно росла.

В отличие от предыдущего дня, во вторник стоимость золота выросла примерно на $20 за унцию. С тех пор, как в начале августа на финансовых рынках наступило неспокойное время, стоимость золота выросла почти на 5%. Помимо опасений по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке, вероятность снижения процентных ставок в развитых западных странах считается значительным фактором, влияющим на цену.

Золото не приносит периодической прибыли, но оно процветает в условиях снижения процентных ставок, таких как у государственных облигаций. На данный момент Федеральная резервная система США не снижала основную процентную ставку с момента значительного роста инфляции. Тем не менее, американские денежные власти объявили о первом снижении процентной ставки в сентябре.

Повышение цены на золото во вторник на примерно $20 за унцию еще больше укрепило цену золота. С объявлением первого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в сентябре аналитики прогнозируют, что цена золота может продолжить свой рост.

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