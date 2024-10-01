Тропический шторм Хелен нарушил первоначальные выборы в Северной Каролине

Первоначальное введение голосования по почте в критическом Северной Каролине было отложено из-за судебных решений, согласно которым должны быть выданы исправленные бюллетени без включения Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который приостановил свою кампанию и поддержал бывшего президента Дональда Трампа через одобрение.

Перед ударом разрушительного урагана Северная Каролина была в центре внимания как решающий избирательный округ, с опросами CNN, указывающими на близкую гонку между вице-президентом Камалой Харрис и Дональдом Трампом среди потенциальных избирателей. Кроме того, в штате Таро-Хилл разворачивалась турбулентная губернаторская кампания между Джошем Стином, генеральным прокурором Северной Каролины, и лейтенант-губернатором Марком Робинсоном.

"Несмотря на неопределенность, которая ждет нас, нашим руководящим принципом до дня выборов будет все, что мы можем сделать, чтобы позволить каждому имеющему право голоса избирателю в Северной Каролине проголосовать", - заявила Кэрен Бринсон Белл, исполнительный директор Государственной избирательной комиссии Северной Каролины. "В прошлом природные катастрофы играли роль в нарушении выборов в нашем штате. Как мы видели в прошлом, мы обеспечим безопасность, безопасность и успех выборов 2024 года".

Услуги Почты США объявили, что операции в определенных почтовых индексах будут приостановлены, что может добавить трудностей избирателям, стремящимся проголосовать по почте.

Отправка открепительных бюллетеней жителям штата состоялась 24 сентября после их запросов.

"Благополучие наших клиентов и сотрудников является главным приоритетом Почтовой службы во время последствий урагана Хелène", - объявила Почта США. "Почта США привержена доставке каждого письма или посылки по назначению, если это безопасно и дороги проходимы. По мере продолжения наших операций мы будем поддерживать связь с местными избирательными комиссиями в пострадавших районах, чтобы способствовать дальнейшей передаче и доставке почты, как только это будет безопасно".

В понедельник Белл провела экстренное заседание комиссии, на котором сообщила, что 14 из 22 контактируемых комиссией округов были закрыты, с ожиданием дальнейших закрытий в ближайшие дни.

"Наш полевой специалист, проживающий в округе Бункомб и обслуживающий большинство этих округов, фактически должен был пройти пешком в офис округа сегодня, чтобы оказать поддержку и доступ к ресурсам", - объяснила она.

По словам Белл, только округ Хейвуд еще не представил отчет о статусе. Она отметила, что многие сотрудники округов сталкиваются с проблемами подключения к Интернету, нехваткой воды, отключением электроэнергии и повреждением дорог. На момент понедельника днем веб-сайт выборов округа Хейвуд был неработоспособен, и CNN не получила ответа после обращения в округ.

Округ Бункомб, включающий город Эшвилл и расположенный в горах Блю-Ридж, был одним из районов, наиболее пострадавших от урагана. Тем не менее, почтовое отделение все еще работало, и граждане могли подать свои бюллетени там, согласно избирательным властям округа.

"Округ Бункомб все еще находится в режиме реагирования и восстановления, сосредоточившись на безопасности жизни и основных потребностях", - заявила Коррин Дункан, директор по выборам округа Бункомб. "Почтовое отделение работает, и мы отправили 200 бюллетеней по почте сегодня".

Дункан добавила, что избирательные учреждения округа были целы и имели электроэнергию, но некоторые сотрудники и члены комиссии были заблокированы из-за закрытия дорог. Округ еще не завершил оценку избирательных участков, и его учреждения не имели воды.

В свете политической ситуации приостановка кампании Роберта Ф. Кеннеди-младшего и его поддержка бывшего президента Дональда Трампа потенциально могут повлиять на политику в Северной Каролине. С отсрочкой голосования по почте предстоящие выборы в штате могут потребовать альтернативных методов голосования, чтобы гарантировать право голоса каждого имеющего на это право избирателя.

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