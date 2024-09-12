Тропический шторм Франсин приносит сильные ливни и сильные ветры, пробиваясь в Луизиану.

• francine начинает терять силу, продвигаясь через Луизиану: Ядро шторма находилось примерно в 20 милях северо-западнее Нового Орлеана в 1:00 ночи по центрально-время и двигалось в северо-восточном направлении со скоростью 14 миль в час. Максимальная устойчивая скорость ветра снизилась с 100 миль в час при посадке до 50 миль в час к утру четверга, согласно Национальному центру ураганов. Франсин продолжит ослабевать, перемещаясь через западно-центральную Миссисипи и Средний Юг в четверг и пятницу. "Опасные наводнения, значительное наводнение в результате ливней и городских условий, ураганные ветры и торнадо ожидаются вдоль побережий Луизианы, Миссисипи и некоторых частей побережья Алабамы", - предупредило Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Шторм, как ожидается, превратится в тропический депрессия к позднему четвергу и в посттропический циклон в четверг вечером или ранним пятницей.

• Сильные дожди в районе Нового Орлеана: По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, в районе Нового Орлеана выпало около 6-8 дюймов осадков, и была объявлена ​​временная чрезвычайная ситуация в связи с наводнением - что означает потенциально катастрофические последствия и риск для жизни - в среду вечером для этого района. Затем был объявлен менее серьезный предупреждение о наводнении для метро Нового Орлеана, действующее до 1:45 ночи по центрально-время четверга. Хотя не ожидалось дополнительных осадков ранним четвергом, "область уже испытывает наводнение", - заявило управление. В Новом Орлеане 90 из 99 дренажных насосных систем - которые могут обрабатывать один дюйм осадков в течение первого полутора часов и еще один дюйм после этого - находятся в рабочем состоянии, согласно сообщению городских властей.

• Сильные ветры также поразили регион: В четверг утром предупреждения о тропическом шторме действовали вдоль южного участка залива от Интракоуст-сити, Луизиана, до границы штатов Алабама - Флорида, согласно 1:00 ночи по центрально-время сообщению NHC. Новый Орлеан подвергался воздействию сильных дождей и ветров, с устойчивой скоростью ветра 37 миль в час и порывами до 47 миль в час, зарегистрированными на аэропорту Лейкфронт. "Мы регулярно видим порывы 55-65 миль в час по всему метро и еще выше на юго-западе. Оставайтесь внутри и держитесь подальше от окон!" - заявило управление Нового Орлеана в среду вечером.

• Отчеты о повреждении деревьев и инфраструктуры: По мере того, как Франсин обрушивалась на регион с разрушительными ветрами, несколько приходов вдоль побережья Луизианы сообщили о поваленных деревьях и линиях электропередач. В приходе Терреbonne, где Франсин обрушилась на сушу, произошли отключения электроэнергии и поваленные деревья, сообщил главный коммуникационный директор Робби Ли. Во всем приходе Лафурш были сообщения о наводнении и поваленных деревьях, а также более 25 000 отключений электроэнергии, сообщил представитель по связям с общественностью. В приходе Сент-Джеймс, немного внутри побережья, сообщалось о провисших линиях электропередач, нескольких взорвавшихся трансформаторах и навесе, который был сброшен на дорогу, согласно сообщению офиса шерифа. Власти прихода Джефферсон призвали домохозяйства ограничить потребление воды, поскольку большая и старая канализационная система прихода была переполнена стоком от шторма.

• Тысячи лишены электроснабжения: По данным PowerOutage.us, около 12:30 ночи по центрально-время четверга более 389 000 пользователей электроэнергии остались без электроснабжения. Некоторые приходы на юге имели отключения, затрагивающие более половины их пользователей электроэнергии, в том числе Терреbonne, Лафурш, Сент-Мэри и Ассомпшен. Также были проблемы с доступом к услугам 911 для клиентов AT&T и T-Mobile в широком районе, но, похоже, они были разрешены, согласно сообщению в социальных сетях от города Нового Орлеана в среду вечером.

• Возможны торнадо: Несколько торнадо возможны в среду вечером в некоторых частях юго-восточной Луизианы, южной Миссисипи, южной Алабамы и Флоридского панехандля. Был объявлен торнадо-опасный район для этих районов, действующий до 6:00 ночи по центрально-время, согласно Центру прогнозирования штормов. В четверг риск торнадо распространится на дополнительные районы Алабамы, юго-западной Джорджии и Флоридского панехандля. Кроме того, воздействие волн на значительной части северного побережья залива, вероятно, вызовет опасные условия для серфинга и отливов, согласно сообщению NHC.

• Общие осадки на Юге: Франсин, как ожидается, принесет общие осадки от 4 до 8 дюймов, с локальными значениями до 12 дюймов в юго-восточной Луизиане, Миссисипи, южной Алабаме и Флоридском панехандле к четвергу ночью, согласно Национальному центру ураганов.

• Франсин может привести к угрожающим жизни наводнениям: Несколько офисов Национального управления океанических и атмосферных исследований в регионе предупреждают о возможности смертельно опасных наводнений, с предупреждениями о наводнениях вдоль побережий Луизианы и Миссисипи. Уровни воды могут достичь 4-6 футов от реки Перл, Луизиана, до Оушен-Спрингс, Миссисипи. В нескольких общинах вдоль побережья залива были объявлены приказы об эвакуации в течение этой недели, в основном из-за риска наводнений.

• Отменены рейсы: Все рейсы из международного аэропорта Луиса Армстронга Нового Орлеана были отменены в среду, с дополнительными отменами на четверг утром, согласно обновлению на веб-сайте аэропорта. Аэропорт следит за условиями, но останется открытым "если условия не станут опасными". Авиакомпании будут принимать решения об отменах рейсов на основе погодных условий в районе, согласно обновлению. Также возникли проблемы с транспортом, когда круиз Carnival, запланированный на возвращение в четверг, был задержан из-за Франсин, согласно сообщению круизной компании во вторник.

• Более возможных проблем после Франсин: Эксперты Национального центра по ураганам выявили четыре потенциально опасные зоны, помимо Франсин, требующие мониторинга. Хотя три из этих областей имеют низкую вероятность развития в течение следующей недели, одна, расположенная примерно в 300 милях к западу от островов Кабо-Верде, держит экспертов на чеку. Они предсказывают высокую вероятность превращения по крайней мере в тропический шторм в ближайшие дни, согласно данным NHC.

Жители Луизианы сталкиваются с последовательными ураганами

Франсин обрушилась, когда местные жители все еще боролись с последними последствиями мощных штормов, которые обрушились на штат в течение последних четырех лет.

22-этажный небоскреб Hertz Tower был снесен на выходных, так как он был пуст в течение многих лет из-за непоправимого ущерба, причиненного несколькими ураганами в регионе.

В 2020 году ураган Лаура нанес разрушения в Лаке Чарльз в юго-западной Луизиане. Его сильные ветры разрушили дома, перевернули большие автомобили, повалили деревья, оставили без электричества многих жителей и унес жизни не менее шести человек. Несколько недель спустя ураган Дельта оставил след разрушений в этом районе, за которым последовала смертельная метель зимой.

Всего через год ураган Ида четвертой категории погрузил южную Луизиану в хаос, особенно затронув более густонаселенные районы вокруг Нового Орлеана. Ида принесла более 10 дюймов дождя в некоторых районах побережья Мексиканского залива и вызвала нагон воды высотой до 14 футов.

Житель Терребоун-Параши Кои Вердин, 55 лет, сказал Ассошиэйтед Пресс, что он только что закончил восстанавливать свой дом после того, как ураган Ида повредил его примерно три года назад. "Нам пришлось полностью вынести все из дома", - сказал он.

Он рассматривал возможность переехать дальше на сушу, но Вердин теперь планирует остаться. "Как можно дольше. Но это становится все труднее", - сказал он. Он планировал переждать Франсин с дочерью в Тибуай, городе примерно в 50 минутах езды, но он решил: "Я не хочу уезжать слишком далеко, чтобы я мог вернуться и проверить свой дом".

Ураганы Лаура и Ида служили тревожными напоминаниями о том, как антропогенное изменение климата усиливает разрушительный потенциал ураганов. Они оставили глубокие следы на штате и оставили его жителей и инфраструктуру уязвимыми для повторного повреждения и задержек в восстановлении. Со временем некоторые жители все еще ждут финансовой помощи, в то время как другие вовлечены в судебные споры с страховыми компаниями.

Франсин станет 12-м ураганом, поразившим Луизиану со времени посадки Катрины 19 лет назад в 2005 году. Это делает Луизиану штатом с наибольшим количеством посадок ураганов в этом временном промежутке.

Официальные лица Луизианы призывают жителей "закопаться"

Потопленный город Новый Орлеан готовился к урагану Франсин, усиливая инфраструктуру, согласно заявлению мэра Латоии Кантрилл на пресс-конференции в среду.

"Благодаря нашим стратегическим инвестициям в инфраструктуру, мы лучше подготовлены, чем когда-либо прежде", - сказала она, призывая жителей оставаться дома и "закопаться" во время шторма.

К некоторым из достижений относятся модернизация системы экстренной связи города, как заявил директор Орлеанского коммуникационного округа Карл Фошольд.

"Мы сейчас в самом выгодном положении, в котором мы когда-либо были в отношении надежности 911", - сказал он, подчеркивая добавление большего числа сотрудников для обработки звонков 911.

Официальные лица Нового Орлеана раздали примерно 2500 мешков с песком сообществу для защиты от шторма. Город также установил центры экстренной помощи, чтобы предоставить необходимые запасы, убежище и помощь после шторма.

Официальные лица города предупредили жителей избегать поврежденных линий электропередач, затопленных дорог и обходить озеро Пончартрейн.

Директор по вопросам безопасности Нового Орлеана Коллин Арнольд предупредил людей правильно использовать генераторы во время отключения электроэнергии - снаружи их домов, напоминая, что "город потерял больше людей во время урагана Ида из-за генераторов, чем из-за самого шторма".

В этом отчете также приняли участие Тейлор Ромайн, Рэйчел Рамирез, Роберт Шэклфорд, Элизабет Вулф, Тейлор Уорд, Сара Смарт, Брендан Миллер, Мэри Гилберт, Крис Бойетт, Аманда Муса и Мелония Алонсо из CNN.

• Жители Луизианы, в том числе Вердин, готовятся к Франсин: Несмотря на то, что он только что завершил восстановление своего дома после урагана Ида, житель Терребоун-Параши Кои Вердин решил остаться и подготовиться к Франсин, планируя остаться с дочерью в Тибуай.

• Официальные лица Луизианы призывают жителей оставаться в безопасности: Мэр Нового Орлеана Латоия Кантрилл призвала жителей оставаться дома и "закопаться" во время урагана Франсин, ссылаясь на улучшенную инфраструктуру и системы экстренной помощи города.

Читайте также: