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Тропический шторм Эрнесто достигает берегов Бермудских островов.

 and  Viktoriya Miller
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Тропический шторм Эрнесто достигает берегов Бермудских островов.

Тропический шторм "Эрнесто" обрушился на Бермуды ранним субботним утром, прямо над британским заморским территорией в 6 часов местного времени (11 часов по немецкому времени), согласно УЦ по ураганам США. Шторм вызывал сильные ветры, опасные наводнения и наводнения в прибрежных районах, предупреждали они.

Ожидалось около 225 литров осадков на квадратный метр. "Этот ливень может привести к опасным, потенциально смертельным наводнениям, особенно в нижних частях острова", предупреждал центр ураганов. Шторм был классифицирован как ураган первой категории с ветром скоростью 140 километров в час в субботу.

Из-за больших размеров и медленного хода шторма власти Бермуд предупреждали о сильных ветрах до воскресенья. Центр ураганов предупреждал об опасных волнах и течениях вдоль восточного побережья США. "Эрнесто" ожидается к воскресенью вечером к востоку от Ньюфаундленда.

По данным на пятницу вечером, компания Belco, поставляющая электроэнергию на Бермудах, сообщила, что 31% ее клиентов остались без электроэнергии. "Наши команды больше не работают на открытой местности, так как это больше не безопасно для них. Они отдохнут до тех пор, пока не будет безопасно возобновить восстановительные работы", - заявило Belco. Общественный транспорт и аэропорт были приостановлены до шторма. "Эрнесто" представляет собой серьезную угрозу, заявил министр национальной безопасности Майкл Уикс. "Это не шторм, который можно принимать легкомысленно".

Бермуды - это группа из 181 крошечного острова с общей площадью, сопоставимой с Манхэттеном. Согласно AccuWeather, редко случается, чтобы глаз урагана напрямую поражал Бермуды. Лишь 11 из 130 тропических штормов, приблизившихся на расстояние 160 километров от Бермуд с 1850 года, достигли суши.

Остров служит финансовым центром с прочными зданиями. Из-за своей высоты наводнения не так сильно беспокоят, как на более низко расположенных островах. "Эрнесто" ранее затронул северо-восточную часть Карибского бассейна, оставив без электричества и воды сотни тысяч человек на Пуэрто-Рико.

Тяжелый дождь от "Дождя" может усугубить ситуацию с наводнениями, учитывая предупреждение о сильных наводнениях. После прохождения шторма работы по уборке и восстановлению могут быть затруднены из-за остаточного "Дождя".

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