Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости- Что? - Что?

Тропическая буря Милтон повышена до урагана 4 класса.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута

Тропическая буря Милтон повышена до урагана 4 класса.

Тропический шторм "Милтон", движущийся к западному побережью Флориды, получил опасное усиление до категории 4. Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) предупреждает о возможной скорости ветра до 200 км/ч.

NHC также прогнозирует, что "Милтон" сохранит свою колоссальную силу, вторую по силе на шкале ураганов, в ближайшие дни. Предсказания указывают на то, что "Милтон" вначале пройдет над полуостровом Юкатан в Мексике, а затем достигнет западного побережья Флориды в среду.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявляет чрезвычайное положение для дополнительных округов и инициирует добровольные эвакуации на понедельник. Деанн Крисвелл, глава FEMA, сообщает ABC News, что федеральные организации "полностью готовы" к шторму, с дополнительными ресурсами, направленными местным властям.

Флорида и другие юго-восточные территории США испытали ураган "Хелен" в конце сентября. С ураганной силой шторм обрушился, приведя к значительному разрушению, в том числе к серьезным повреждениям или разрушению зданий, и отключениям электроэнергии в многих регионах.

Сообщения от американских агентств сообщают, что по меньшей мере 225 человек погибли из-за "Хелен". Это делает "Хелен" самый смертоносный шторм, поразивший материковую часть США за 50 лет со времен урагана "Катрина" в 2005 году.

Житель спрашивает: "- Какой приблизительный время и сила удара тропического шторма 'Милтон'?"

Ведущий новостей говорит: "- Какие меры принимаются властями Флориды для подготовки к возможным последствиям тропического шторма 'Милтон'?"

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно