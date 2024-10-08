Тропическая буря Милтон повышена до урагана 4 класса.

Тропический шторм "Милтон", движущийся к западному побережью Флориды, получил опасное усиление до категории 4. Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) предупреждает о возможной скорости ветра до 200 км/ч.

NHC также прогнозирует, что "Милтон" сохранит свою колоссальную силу, вторую по силе на шкале ураганов, в ближайшие дни. Предсказания указывают на то, что "Милтон" вначале пройдет над полуостровом Юкатан в Мексике, а затем достигнет западного побережья Флориды в среду.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявляет чрезвычайное положение для дополнительных округов и инициирует добровольные эвакуации на понедельник. Деанн Крисвелл, глава FEMA, сообщает ABC News, что федеральные организации "полностью готовы" к шторму, с дополнительными ресурсами, направленными местным властям.

Флорида и другие юго-восточные территории США испытали ураган "Хелен" в конце сентября. С ураганной силой шторм обрушился, приведя к значительному разрушению, в том числе к серьезным повреждениям или разрушению зданий, и отключениям электроэнергии в многих регионах.

Сообщения от американских агентств сообщают, что по меньшей мере 225 человек погибли из-за "Хелен". Это делает "Хелен" самый смертоносный шторм, поразивший материковую часть США за 50 лет со времен урагана "Катрина" в 2005 году.

Житель спрашивает: "- Какой приблизительный время и сила удара тропического шторма 'Милтон'?"

Ведущий новостей говорит: "- Какие меры принимаются властями Флориды для подготовки к возможным последствиям тропического шторма 'Милтон'?"

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