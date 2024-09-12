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Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

 and  Vladimir Milov
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Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в продвижении «экстремистских» идей

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в Владимирской области к востоку от Москвы, как сообщает журналист агентства AFP. Если их признают виновными, они могут получить срок до шести лет лишения свободы.

На момент начала процесса трое подсудимых были препровождены в клетку в зале суда. Председатель суда удовлетворил ходатайство прокурора о проведении процесса в закрытом режиме, что привело к выдворению зрителей и журналистов из зала.

Адвокаты были задержаны в октябре 2023 года. Их обвиняют в принадлежности к "экстремистской" группе. Инспекторы утверждают, что они действовали в качестве посредников между Навальным и его зарубежными сторонниками, позволяя оппозиционному политику продолжать свою политическую деятельность, несмотря на его заключение.

Команда Навального заявила, что арест адвокатов был преднамеренной попыткой дальнейшего подавления критика Кремля, который на тот момент все еще был жив и в основном содержался в одиночной камере в исправительной колонии. Во время предварительного слушания Сергунин признал вину, в то время как Кобзев и Липзер отрицали обвинения.

Навальный был одним из самых ярых критиков Владимира Путина. Он скончался при загадочных обстоятельствах в исправительном учреждении в Арктике в феврале. С тех пор российские власти усилили давление на сторонников и соратников Навального. Также были задержаны журналисты, освещавшие судебные процессы над Навальным. Его сторонники...

Защита адвокатов Навального решительно возражала против закрытого процесса, заявляя, что это нарушает их право на справедливое судебное разбирательство. Несмотря на признание Сергуниным вины, Кобзев и Липзер продолжали настаивать на своей невиновности, подчеркивая роль зарубежных сторонников Навального в их якобы экстремистской деятельности.

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