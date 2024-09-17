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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Тридцать шесть человек, ищущих убежища, были отправлены обратно в Македонию и Сербию.

 and  Carmen Simpson
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В 2024 году частота депортаций из Германии значительно увеличилась.
В 2024 году частота депортаций из Германии значительно увеличилась.

Тридцать шесть человек, ищущих убежища, были отправлены обратно в Македонию и Сербию.

Самолет чартерного рейса вылетел из аэропорта Гамбурга в Сербию и Северную Македонию, перевозя 36 человек, чьи заявки на убежище были отклонены. Это развитие событий совпадает с растущей тенденцией депортаций из Германии. Как сообщает газета Bild, рейс был организован администрацией земли Шлезвиг-Гольштейн и включал группу лиц с уголовным прошлым. Кроме того, на борту находились семь человек из Гамбурга, подлежащих депортации. Эти две балканские страны принимают наибольшее количество депортаций за этот год.

В августе самолет с 28 людьми, осужденными за преступления, вылетел из Германии в Кабул, что стало первой такой депортацией в Афганистан после захвата власти талибами.

Число людей, выдворяемых из Германии, значительно возросло в этом году. Согласно данным Федерального министерства внутренних дел, около 9500 человек были отправлены обратно в первые шесть месяцев 2024 года по сравнению с 7861 в тот же период прошлого года и 16430 в 2023 году, и почти 13000 в 2022 году.

Гамбург к концу августа вернул домой около 1100 человек, что является самым высоким показателем с 2016 года. В прошлом году было зарегистрировано примерно 1500 возвращений. Ведомство внутренних дел сообщило, что Гамбург использует совместный центр содержания под стражей для депортации, расположенный в Гликштадте, Шлезвиг-Гольштейн.

Рост депортаций из Германии контролируется различными ведомствами, такими как администрация земли Шлезвиг-Гольштейн, как показывает чартерный рейс, организованный ими. Комиссия, являющаяся частью немецкого правительства, играет роль в управлении этими депортациями, обеспечивая соблюдение национальных и международных законов.

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