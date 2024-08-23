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ПолитикаНовостиСоветский Союз

Тридцать пять лет памяти: страны вспоминают событие Балтийской цепи

Летом 1989 года около двух миллионов человек в Эстонии, Латвии и Литве выразили tancestr鳩ᚖє of freedom через замечательное проявление единства. Эти события теперь вспоминаются с чувством гордости.

 and  John Stellmacher
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Более чем два миллиона человек из Эстонии, Латвии и Литвы образовали в 1989 году единую цепочку...
Более чем два миллиона человек из Эстонии, Латвии и Литвы образовали в 1989 году единую цепочку людей, известную как 'Балтийский путь'.

- Тридцать пять лет памяти: страны вспоминают событие Балтийской цепи

Эстония, Латвия и Литва в этом году отметили 35-летие "Балтийской цепи" - 600-километровой человеческой демонстрации, которая соединила три советские республики. Президент Эстонии Аллар Каррис заявил на одном из многих памятных мероприятий: "Балтийская цепь была ясным выражением единства наших угнетённых наций и стремления к независимости и свободе". Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал это "исключительным и неповторимым действием в истории", а его литовский коллега Гитанас Науседа подчеркнул, что "каждый, кто присоединился к человеческой цепи от Вильнюса до Таллина, почувствовал мощный прилив надежды и оптимизма. Застойная, угасающая советская система не могла выдержать такого вызова".

23 августа 1989 года около 2 миллионов эстонцев, латышей и литовцев соединились, чтобы образовать 600-километровую человеческую цепь от Таллина до Вильнюса, протестуя за свою свободу и независимость. Это совпало с 50-летием подписания пакта Молотова-Риббентропа, который предоставил Советскому Союзу право оккупировать балтийские государства, которые обрели независимость только в 1991 году.

Тридцать пять лет спустя люди всех трёх стран вспоминали о мирной демонстрации, которая привлекла внимание всего мира и дала импульс их усилиям по обретению независимости. "Балтийская цепь" была важной вехой в "Песенной революции", которая привела к независимости балтийских государств и падению Советского Союза в конце 1991 года.

Лидеры всех трёх стран вновь выразили свою поддержку народам и государствам, борющимся за свою независимость и свободу.

"Балтийская цепь" произошла в более широком контексте Советского Союза, так как это была мирная демонстрация, организованная эстонцами, латышами и литовцами против своей оккупации. Несмотря на пакт Молотова-Риббентропа 1939 года, который позволил Советскому Союзу аннексировать балтийские государства, дух людей не был подавлен, что в итоге привело к их независимости в 1991 году.

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