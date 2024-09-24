Три судьи апелляционного суда Трампа оценят ситуацию, которая может ограничить почтовое голосование.

Республиканский национальный комитет и другие критики обвиняют Миссисипи в нарушении федеральных законов, принимая почтовые бюллетени, которые arrives у избирательных органов в течение пяти дней после дня выборов, при условии наличия правильной почтовой маркировки. Эта практика аналогична законам примерно в 20 других штатах и ​​территориях, в том числе тех, которые могут определить партию, контролирующую Белый дом и Конгресс.

Штаты, разрешающие прием бюллетеней, поступивших после выборов, включают Неваду, Огайо и Виргинию, а также Мэриленд, где проходит ожесточенная гонка в Сенат. Калифорния и Нью-Йорк, штаты, которые могут существенно повлиять на большинство партий в Палате представителей, также разрешают получение бюллетеней после выборов.

Несмотря на то, что различные суды, в том числе судья, рассматривающий дело Миссисипи, поддержали право штатов считать почтовые бюллетени, отправленные в день выборов и полученные в течение определенного периода времени после этого, спор Миссисипи будет рассматриваться консервативным составом судей 5-го окружного апелляционного суда США. Если дело дойдет до Верховного суда, оно может повлиять на то, как подобные вызовы будут решаться в других штатах до выборов в ноябре.

Миссисипи не единственный штат, столкнувшийся с подобной судебной тяжбой. РНК стратегически выбрало это дело, чтобы воспользоваться благоприятным судебным форумом, который, по их мнению, будет более склонен поддерживать их доводы, чтобы стимулировать подобные вызовы в других штатах.

«Это умный ход», - сказал Дерек Маллер, профессор права Университета Нотр-Дам, специализирующийся на избирательном праве. «Вы ищете суды, которые, скорее всего, поддержат ваши утверждения».

Верховный суд обычно советует воздерживаться от изменения правил голосования вблизи выборов, что является препятствием для республиканской партии, если она успешно убедит суды в справедливости своих доводов. Принцип «Пурселла» был неравномерно применен судьями. Если прецедент 5-й окружной коллегии против политики Миссисипи послужит «оружием» для республиканских вызовов в других штатах после выборов.

В 2020 году судья Самуэль Альито приказал Пенсильвании отделить бюллетени, полученные после выборов, из-за возможной судебной тяжбы о их действительности (хотя бюллетени были оспорены на разных правовых основаниях, чем в текущем судебном процессе).

Перед тем, как дело дойдет до Верховного суда, оно будет рассмотрено тремя консервативными назначенцами в состав 5-й окружной коллегии: судьями Джеймс Хо, Кайл Дункан и Эндрю Олдам.

Антипатия Дональда Трампа к голосованию по почте сохраняется с выборов 2020 года, он часто призывает к «однодневному голосованию» и «бумажным бюллетеням», одновременно призывая избирателей голосовать по почте заранее.

Спор о федеральном законодательстве

Республиканцы утверждают, что закон о почтовых бюллетенях Миссисипи нарушает федеральный закон 19-го века, устанавливающий день выборов на вторник после первого понедельника ноября. Они argue, что закон требует, чтобы «бюллетени были переданы избирательным органам в congressionально установленный день».

С другой стороны, противники, в том числе Министерство юстиции и Демократический национальный комитет, утверждают, что РНК интерпретирует закон таким образом, что он не существует. Они ссылаются на то, что почти половина штатов приняла политики с пост-выборным днем ​​дедлайна, но Конгресс еще не принял законодательство против этой практики.

Кроме того, они указывают на закон, принятый Конгрессом в 1986 году о зарубежных и военных бюллетенях, который косвенно принял некоторые практики штатов по подсчету почтовых бюллетеней, полученных после дня выборов, при условии, что они были отправлены в день выборов.

«Отклонить голоса людей по вине почтовой службы или шторма и других факторов, которые мешают своевременной доставке почты, это происходит в красных штатах так же, как и в синих», - сказал генеральный прокурор округа Колумбия Брайан Швальб, демократ, поддерживающий закон Миссисипи.

Область правового спора - это то, являются ли пост-выборные дедлайны традиционной практикой или относительно новым явлением. Один из вопросов, которые 5-я окружная коллегия может изучить во вторник, - это то, как Конгресс понимал значение дня выборов, когда он принял закон 1845 года, лежащий в основе спора.

«Этот вопрос стал всепроникающим в последние 20 лет», - сказал Рассел Нобил, старший юрист «Джудишиал Ватч», представляющий вызовчики дедлайна Миссисипи и преследующий отдельное дело против политики Иллинойса по принятию поздно полученных бюллетеней.

«Это вызывает вопросы о результатах выборов для многих разумных людей, когда бюллетени начинают прибывать далеко после выборов, что является новой практикой», - заметил Нобил.

Прекращение приема поздно полученных бюллетеней в Миссисипи имело бы мало последствий из-за требования штата о наличии уважительной причины для голосования по почте, более 80% избирателей проголосовали лично на всеобщих выборах 2020 года. Однако в других штатах, которые в значительной степени полагаются на голосование по почте, например, в штате Вашингтон, который провел все свои промежуточные выборы 2022 года по почте, прекращение этой практики могло бы повлиять на значительное количество голосов.

«Есть люди, которые привыкли возвращать свои почтовые бюллетени близко к дню выборов или в день выборов, зная, что штат примет эти поздние бюллетени. Решение прекратить эту практику нарушит их», - сказал профессор политических наук Университета Флориды Майкл Макдональд.

Республиканский национальный комитет отказался комментировать этот вопрос, но ранее сказал АП, что это может иметь серьезные последствия для будущих выборов, не только в Миссисипи, но и по всей стране.

Если 5-я окружная коллегия поддержит довод республиканцев о том, что федеральное право запрещает штатам принимать бюллетени после дня выборов, это решение, несомненно, будет использовано в любом деле, оспаривающем аналогичные политики в других штатах. Это решение обяжет суды в штатах под юрисдикцией 5-й окружной коллегии, в том числе Техас, который принимает бюллетени до 5 часов вечера на следующий день после выборов, если они были отправлены в день выборов. Однако суды за пределами этой зоны могут решить проигнорировать доводы 5-й окружной коллегии.

Если дело перейдет в Верховный суд в рамках срочного апелляционного разбирательства, ставки существенно возрастут. Хотя маловероятно, что судьи успеют рассмотреть вопрос по существу, если они откажутся приостановить решение, которое отменяет текущие руководства Миссисипи, это значительно обострит судебные разбирательства в других местах для блокировки сроков получения после выборов.

Швальб, генеральный прокурор округа Колумбия, назвал иск в Миссисипи "очень хитрым и ошибочным стратегическим ходом РНП по подавлению голосования, подавая иски в суды, в которых они считают, что смогут одержать победу, и расширяя масштаб этой стратегии до более широкой аудитории через 5-й округ или Верховный суд, чтобы установить прецедент на национальном уровне".

В контексте продолжающегося спора республиканцы утверждают, что закон о голосовании по почте в Миссисипи нарушает федеральный закон XIX века, который гласит, что бюллетени должны быть переданы избирательным органам в день выборов. С другой стороны, критики, в том числе Министерство юстиции и Национальный демократический комитет, заявляют, что РНП ошибочно толкует федеральный закон, утверждая, что он требует получения бюллетеней в congressionально установленный день.

Вследствие этого, если прецедент 5-го округа противоречит политике Миссисипи по принятию бюллетеней по почте после дня выборов, это может стать мощным инструментом для республиканцев, чтобы оспаривать аналогичные политики в других штатах после выборов, что потенциально может повлиять на федеральное законодательство о голосовании по почте.

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