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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Три офицера стреляли из оружия в человека, который был дочерью погибшего ХАМАСа.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Офицеры полиции в Израиле в настоящее время проводят поиск в близлежащем районе, так как огонь был...
Офицеры полиции в Израиле в настоящее время проводят поиск в близлежащем районе, так как огонь был направлен на патрульный автомобиль.

Три офицера стреляли из оружия в человека, который был дочерью погибшего ХАМАСа.

После примерно месяца конфликта в Газе напряженность также нарастает в оккупированной Западном Банке. К сожалению, произошло еще одно жестокое происшествие с множеством жертв. Сообщается, что один из преступников также был убит.

По всей видимости, это было палестинское нападение, в результате которого погибли три израильских полицейских, как объявили в полиции. Ответственность за нападение взяла на себя малоизвестная группировка "Кхалиль ар-Рахман бригады". Происшествие произошло на дороге в южном Западном Банке.

По словам израильской армии, нападавшие открыли огонь по автомобилю, в котором находились трое офицеров, на военном КПП. В результате, силы безопасности прочесывали южный Западный Банк в поисках нападавших. В Хевроне солдаты окружили дом, где, как сообщалось, скрывался главный подозреваемый. "Террорист был нейтрализован на месте", - заявили в заявлении.

Жертвами стали двое мужчин и женщина. Один из офицеров был из Сдерота, рядом с границей с сектором Газа, как сообщили в полиции. Трагически, его дочь, также полицейский, была убита боевиками ХАМАС, когда они пытались захватить полицейский участок Сдерота 7 октября.

Армия: Цель - подавить ХАМАС и ИД

Израиль начал военную операцию в северном Западном Банке в среду, ссылаясь на резкий рост нападений на израильтян. Цель состоит в том, чтобы сконцентрироваться на ХАМАС и Исламском джихаде. В последнее время Израиль провел масштабные рейды в лагерях беженцев в северной части региона, где израильские силы почти ежедневно вступают в перестрелки с экстремистами с начала конфликта в Газе.

С начала конфликта в Газе после зверства ХАМАС 7 октября 2023 года в результате израильских военных действий, столкновений или собственных атак палестинцев в Западном Банке погибли 648 палестинцев, как сообщает министерство здравоохранения. Большинство из них были членами вооруженных группировок, участвовавших в перестрелках с израильскими солдатами, но также пострадали мирные жители.

Расследование упомянутого нападения в Западном Банке ведет Комиссия, как указано в официальном заявлении. В ответ на рост насилия Комиссия обещает усилить свои усилия по поддержанию мира и безопасности в регионе.

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