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ПолитикаНовостиЧикаго

Три фигуры-опекуна Харриса, Обамы и супруга.

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель имеют значительное влияние в Демократической партии. Они публично поддержали Камалу Харрис на видном форуме, обеспечив её испытанным боевым кличем. Дополнительно они предоставили дополнительный импульс.

 and  Yaroslav Smith
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Ранее служащий лидер и супруг: Барак и Мишель Обама признают Кэмерон Хэррис как настойчивую фигуру.
Ранее служащий лидер и супруг: Барак и Мишель Обама признают Кэмерон Хэррис как настойчивую фигуру.

- Три фигуры-опекуна Харриса, Обамы и супруга.

Барак и Мишель Обама поддерживают Камалу Харрис, критикуют Трампа

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель активно поддерживают демократического кандидата в президенты Камалу Харрис. На Демократическом национальном съезде они высоко оценили Харрис как защитника всех американцев и резко раскритиковали ее республиканского соперника Дональда Трампа. Обамы предсказали, что гонка между Харрис и Трампом будет напряженной. Кроме того, муж Камалы, Даг Эмхофф, присоединился к ней на сцене, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

Три ключевых сторонника и их сообщения:

Популярный бывший президент: Харрис готова

Барак Обама, который занимал пост президента с 2009 по 2017 год и был затем заменен Трампом в Белом доме, по-прежнему имеет значительное влияние среди демократов США. Обычно воспринимаемый как спокойный, он сохранил этот образ на съезде в Чикаго, где Харрис официально была выдвинута в качестве кандидата.

Обама выразил политическую поддержку Харрис на главной сцене и даже сослался на свой старый лозунг "Да, она может!", обращаясь к толпе из тысяч делегатов. Зал тут же взорвался криками "Да, она может!". Позже речь Обамы прервали новые крики "Да, она может!".

Обама подчеркнул, что Харрис готова к роли, заявив: "Камала Харрис готова к работе". Он похвалил Харрис за приверженность защите каждого американца, в то время как раскритиковал Трампа за то, что он борется только за свои собственные интересы. Обама описал Трампа как 78-летнего миллиардера, который постоянно жалуется на свои собственные проблемы. Америке не нужны еще четыре года "шума, хаоса и провалов" с Трампом, сказал он. "Америка жаждет более позитивной истории". Но он предупредил, что гонка Харрис - Трамп будет очень конкурентной, и партии придется работать harder, чем когда-либо прежде.

Бывшая первая леди с тайными амбициями: Ощущение оптимизма

Барак и Мишель Обама принесли нотку гламура в Белый дом, будучи, пожалуй, самой уважаемой парой мира. Сейчас, как успешные предприниматели, они продают театры и концертные залы, продвигая свои книги. Мишель Обама пользуется большим уважением среди демократов США, и некоторые тайно надеются, что она сама выдвинет свою кандидатуру на пост президента. Тем не менее, бывшая первая леди неоднократно заявляла, что не заинтересована в политике. Вместо этого она посвятила себя кампании за Харрис - и против Трампа.

Мишель отпраздновала Харрис как "одну из самых выдающихся личностей, когда-либо претендовавших на пост президента". Мишель Обама сказала, что в воздухе царит ощущение оптимизма. Но она также подчеркнула, что борьба впереди будет трудной. Она заняла жесткую позицию против Трампа, обвинив его в распространении "ужасных, сексистских и расистских лжи вместо инновационных идей и решений".

Возможный первый джентльмен в истории: "Я люблю тебя"

К Обаме и Мишель на сцену присоединился муж Харрис, Даг Эмхофф. Он выразил свою поддержку Харрис, воскликнув: "Я люблю тебя так сильно, Камала. Давай выиграем это!"

Эмхофф занял пост второго джентльмена после того, как Харрис стала вице-президентом, тем самым став первым еврейским спутником вице-президента в истории США. Если Харрис станет президентом, он станет первым первым джентльменом страны. Эмхофф ушел с работы юриста, чтобы сосредоточиться на своих политических обязанностях вместе с Харрис. На чикагском мероприятии он сосредоточился на эмоциях: признании любви к Харрис и личных историях из их отношений.

"Я люблю тебя так сильно и так горжусь твоей непоколебимой решимостью защищать всех", - сказал 59-летний Эмхофф своей жене, которая в то время вела кампанию в соседнем штате Висконсин. "Камала всегда быстро реагирует, когда это нужно". Теперь стране нужна она. "Она никогда не уклоняется от столкновения".

Харрис и Эмхофф познакомились позже в жизни. Другая пара познакомила их на слепой дате в 2013 году, и они поженились в следующем году. Эмхофф - отец двоих взрослых детей от предыдущего брака. Они ласково называют Харрис "Мамола". Эмхофф поделился своей историей о том, как он оставил Харрис голосовое сообщение тогда, которое она сохранила и слушает каждый год в их годовщину. В этом четверг - их десятая годовщина свадьбы - у него есть что ждать, так как в этот же день Харрис произнесет свою основную речь на съезде партии.

На Демократическом национальном съезде в Чикаго Барак Обама высоко оценил Камалу Харрис как подготовленного кандидата и раскритиковал Дональда Трампа за то, что он борется только за свои собственные интересы. Мишель Обама на том же мероприятии похвалила Харрис как одну из самых выдающихся личностей, когда-либо претендовавших на пост президента, и обвинила Трампа в распространении разрушительных лжи.

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