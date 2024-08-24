- Три человека погибли в результате нападения на фестиваль в городе Солинджер.

В пятницу вечером на праздновании 650-летия Солінгена неизвестный преступник зарезал троих человек и ранил пятерых ножом. Инцидент квалифицирован как нападение из-за умышленного характера атаки. Преступник остается неизвестным и на свободе, и на данный момент нет никакой информации о его внешности или местонахождении.

"На данный момент у нас нет информации о местонахождении подозреваемого", - заявил представитель полиции. Александр Креста, представитель полиции Вупперталя, добавил: "Наша основная проблема - отсутствие деталей о подозреваемом. Очевидцы, которые находились поблизости, находятся в шоке и получают помощь специалистов, в то время как их опрашивают, чтобы собрать больше информации".

Тем не менее, следователи подозревают, что нападение совершил один подозреваемый, исходя из всех полученных на данный момент показаний. Никакой информации о возможном участии других лиц не поступало.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия в хаосе и панике, последовавших после нападения, как сообщил представитель полиции из министерства внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии. Преступник целенаправленно атаковал шеи своих жертв, которые были участниками фестиваля. Расследование на месте преступления продолжается, и тела еще не опознаны. Нападение произошло на Фронхофе, рыночной площади в центре Солінгена.

Полиция призывает всех, кто наблюдает подозрительную деятельность, сообщать об этом по номеру экстренной помощи 110, а не брать дело в свои руки. Полиция Вупперталя также посоветовала людям держаться подальше от центра Солінгена через Facebook.

Министр-президент Hendrik Wüst прибыл на место происшествия и выразил свое потрясение. "Внезапно кто-то начал атаковать людей ножом", - сказал он. Среди жертв одна женщина и два мужчины.

Город отменил оставшиеся два дня трехдневного фестиваля, а также все выходные мероприятия.

Преступник атаковал случайных прохожих в 21:37, что вызвало massive response от экстренных служб. По меньшей мере один вертолет находится в воздухе, развернуто множество машин экстренной помощи, а улицы оцеплены. Вооруженные офицеры охраняют место происшествия, с барьерами и экранами, установленными вокруг города. Согласно "Solinger Tageblatt", участники следовали инструкциям по эвакуации спокойно и без паники. "Люди шокированы, но сохраняют спокойствие", - сказал Филипп Мюллер, один из организаторов мероприятия.

Журналист из "Solinger Tageblatt" описал атмосферу как "непривычную". Веселые празднования сменились шоком в течение нескольких минут, с плачущими посетителями, покидающими место происшествия.

Мэр Солінгена Тим Курцбах отреагировал с шоком и печалью. "Сегодня вечером все мы в Солінгене шокированы, потрясены и глубоко опечалены", - написал он на странице города в Facebook. "Меня переполняет горечь, когда я думаю, что наша город стала жертвой нападения. Я плачу, думая о тех, кого мы потеряли. Я молюсь за скорейшее выздоровление тех, кто борется за свою жизнь".

Министр-президент Hendrik Wüst описал нападение как "акт жестокой и бессмысленной violence". Инцидент "ударил по нашей стране в самое сердце", - написал он на платформе X. Северный Рейн-Вестфалия была объединена в шоке и скорби. "В эти трудные часы сердца и мысли нашей страны и всего мира с нами", - продолжил политик ХДС. И: "Большое спасибо всем спасательным службам и нашей полиции, которые борются за жизни в эти критические минуты".

Министр здравоохранения федерального правительства Карл Лаутербах написал на платформе X: "Давайте надеяться, что спасательные службы смогут спасти жизни еще живых раненых и полиция поймает трусливого и подлого преступника, который находится на свободе".

В честь 650-летия Солінгена начался "Фестиваль разнообразия" в пятницу. Он должен был продлиться до воскресенья. Объявление гласило: "Солінген-Митте превратится в большую улицу фестиваля: от Неумarkt через Фронхоф до Муленплац будут празднования". Улицы встречали посетителей расписанием музыки, кабаре, акробатики, ремесел, развлечений для детей и многого другого.

Фаэзер недавно предложила ужесточить правила владения огнестрельным оружием

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фаэзер (СДПГ) недавно предложила ужесточить правила владения огнестрельным оружием в ответ на рост числа нападений ножом. В общественных местах ножи могут носить только до шести сантиметров в длину лезвия, вместо прежних двенадцати сантиметров. Должен быть общий запрет на ношение опасных ножей-автоматов.

В середине июня 27-летний афганец в Вольмирштедте, Саксония-Анхальт, был застрелен полицией после того, якобы сначала зарезал 23-летнего, а затем ранил нескольких человек на частной EDM-вечеринке в саду. В Маннхейме 31 мая афганец ранил пятерых членов критически настроенной по отношению к исламу организации Pax Europa и полицейского ножом. Полицейский later скончался.

Расследование в настоящее время сосредоточено на одном подозреваемом, ответственном за нападение, так как никакой информации о возможном участии других лиц не поступало. Кроме того, власти призывают общественность сообщать обо всех подозрительных действиях напрямую по номеру экстренной помощи 110, чтобы помочь в ходе расследования.

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