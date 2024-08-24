Агрессивные действия или нападение, сохраняя оригинальные названия, если они presenti там - Три человека погибли от ножевых ранений во время торжества в городе Солинген.

Преступник убил троих человек ножом во время празднования 650-летия города Золинген в пятницу вечером. Инцидент привел к пяти серьезным ранениям, как сообщается. Власти классифицировали ситуацию как нападение из-за очевидного целевого характера.

Подозреваемый оставался неуловимым после полуночи, как заявила официальный представитель. На данный момент нет существенной информации об его внешности.

По словам Александра Кресты, официального представителя полиции Вупперталя, отсутствие информации является нашей главной проблемой. Те, кто находился близко к инциденту, находятся в шоке. Власти заботятся о них и одновременно опрашивают их, чтобы получить более конкретную информацию.

Однако следователи считают, что участвует только один преступник, как пояснил Креста. Все имеющиеся свидетельские показания совпадают с этой точкой зрения. "Мы не знаем ни об одном дополнительном лице", - заверил Креста.

Преступник сбежал в хаосе

Он смог сбежать в хаосе и первоначальной суматохе после нападения, как сообщил представитель Министерства внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии. Преступник нанёс точные, целенаправленные ножевые ранения своим жертвам. Все они были участниками фестиваля. В настоящее время на месте преступления собираются доказательства. Тела все еще на месте и пока не опознаны.

Представитель полиции выпустил предупреждение: если вы заметите что-то подозрительное, не предпринимайте никаких самостоятельных действий, а позвоните по номеру 110. Полиция Вупперталя призвала людей избегать центра города Золинген через сообщения в Facebook. Министр Herbert Reul (ХДС) прибыл на место происшествия ночью. Он выглядел заметно расстроенным.

Организаторы фестиваля решили прекратить запланированное трехдневное мероприятие. Все запланированные activities на субботу и воскресенье также были отменены, как сообщается.

Сообщается, что преступник начал наносить ножевые ранения примерно в 21:37. В результате был запущен сигнал тревоги. Как минимум один вертолет находится в воздухе, несколько машин скорой помощи с мигалками направляются на место, дороги широко перекрыты.

Полицейские охраняют место с оружием и гарантируют безопасность. Машины скорой помощи работают непрерывно. Во всем городе установлены кордоны. Экран установлен. Место преступления - Фронхоф, рыночная площадь в центре города Золинген.

"Солингер Тагеблатт" сообщает, что тысячи посетителей последовали призыву тихо покинуть площадь, тем самым избегая паники. "Люди шокированы, но миролюбивы", - сказал Филипп Мюллер, один из организаторов фестиваля, по сообщениям.

Журналист из "Солингер Тагеблатт" описал атмосферу как "холодную". Веселая праздничная обстановка мгновенно превратилась в шок, и она видела посетителей с слезами на лицах.

Мэр выражает соболезнования

Мэр Золингена Тим Курцбах выразил шок. "Этой ночью мы в Золингене коллективно шокированы, напуганы и глубоко опечалены", - написал Курцбах на странице города в Facebook. "Этой ночью нашу город атаковали. Мое сердце болит, когда я думаю о тех, кого мы потеряли. Я молюсь за всех, кто все еще борется за свою жизнь".

Министр-президент описал инцидент как "жестокое и бессмысленное насилие." Этот инцидент оставил неизгладимый след в нашей стране, как написал Хендрик Вюст на платформе X. "Этой ночью сердце нашей страны болело", - написал Вюст. "В эти темные моменты народ нашей страны и за ее пределами посылает Золингену тепло и сочувствие".

Федеральный министр здравоохранения надеется на безопасность выживших и арест преступника.

В честь 650-летия Золингена на пятницу начался "Фестиваль многообразия", который должен был завершиться в воскресенье. Объявление сообщало: "Золинген-Митте преобразится в фестивальную милю: от Неumarкта через Фронхоф до Муленплац, ждут посетителей". Улицы предлагали развлечения, включая музыку, кабаре, акробатику, ремесла, детские活ности и многое другое.

Недавно федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) объявила о ужесточении контроля за оружием в ответ на рост ножевых атак. Теперь рекомендуется ограничить ношение ножей в общественных местах до длины лезвия не более шести сантиметров вместо прежних двенадцати. Будет введен общий запрет на ношение опасных ножей-автоматов.

В середине июня 27-летний афганец в Вольмирштедте, Саксония-Анхальт, был застрелен полицией после того, как, якобы, сначала нанёс ножевые ранения 23-летнему и затем ранил несколько человек на частном вечере в саду во время чемпионата Европы. 31 мая афганец ранил пять членов критической ислама организации Pax Europa и полицейского ножом в Маннгейме. Полицейский later скончался от полученных ран.

Власти призывают общественность сообщать обо всех подозрительных действиях по номеру 110, так как на данный момент известно только об одном подозреваемом, который нанёс точные ножевые ранения на фестивале. Несмотря на продолжающиеся расследования, личность преступника, который сбежал в хаосе, остается неизвестной.

Мэр Тим Курцбах выразил соболезнования, сказав, что город Золинген коллективно шокирован, напуган и глубоко опечален после инцидента, который был описан федеральным министром здравоохранения как "жестокое и бессмысленное насилие".

Читайте также: