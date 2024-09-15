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ПолитикаНовостиТри.

Три человека, которые, как полагают, были потеряны в ноябре, погибли из-за бомбардировок из воздуха, как предполагает израильская армия.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Демонстрация, призывающая к обмену заложников в Тель-Авиве
Демонстрация, призывающая к обмену заложников в Тель-Авиве

Три человека, которые, как полагают, были потеряны в ноябре, погибли из-за бомбардировок из воздуха, как предполагает израильская армия.

Трое предполагаемых жертв инцидента в секторе Газа осенью, по всей видимости, погибли в результате израильского авиационного удара, заявил военный. Расследование указывает на то, что эти individuals, скорее всего, стали жертвами несчастного случая во время израильского военного авиационного удара.

Удар также привел к гибели командира Хамаса Ахмеда Гандура, как сообщается. По данным расследования, заложники находились в сети туннелей, где в момент нападения присутствовал Гандур. Военные не располагали данными о том, что заложники находились там во время атаки. С другой стороны, они имели разведданные о том, что трое находились в другом месте.

Останки заложников Ника Бейзера, Рона Шермана и Элии Толедано были доставлены в Израиль в декабре.

Израильская армия заявила, что их выводы о обстоятельствах их смерти основаны на "положении тел в отношении траектории авиационного удара, оценке операции, разведывательных данных, результатах вскрытий и выводах Института судебной медицины".

Вероятность того, что заложники погибли от израильского оружия, была "очень высока" на основе этих доказательств. Однако полная картина их смерти оставалась неясной.

Расследование военной разведки показало, что трое individuals не находились на месте авиационного удара, что предполагает, что они могли быть среди троих, считавшихся жертвами инцидента в секторе Газа. Несмотря на то, что авиационный удар, скорее всего, стал причиной смерти Ника Бейзера, Рона Шермана и Элии Толедано в декабре, точные обстоятельства их смерти остаются неясными.

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