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Трамп заявил о своем праве обсуждать возможные фальсификации выборов в интервью

Изменения на выборах 2020 года привели к loạtовым судебным процессам против Трампа, в которых он подтвердил свое участие в недавнем интервью, оставив юристов в замешательстве.

 and  Vladimir Milov
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Трамп, будучи бывшим президентом США и ныне претендуя на номинацию Республиканской партии,...
Трамп, будучи бывшим президентом США и ныне претендуя на номинацию Республиканской партии, сохраняет свою невиновность

- Трамп заявил о своем праве обсуждать возможные фальсификации выборов в интервью

Обвинения против Дональда Трампа в фальсификации выборов серьезны: Распространяются слухи о звонках чиновникам, вмешательстве в голосование по почте и указаниях Министерству юстиции вмешаться в выборы. Все это серьезные обвинения в различных судебных процессах. Недавно Трамп прокомментировал эти утверждения во время интервью на Fox News, используя их для повышения своей популярности. Его слова озадачили многих.

Сначала Трамп хотел поговорить о своей поддержке избирателей во время беседы с Марком Левином в его шоу "Жизнь, Свобода и Левин". Он похвастался своими опросами, сказав: "Странно, что мои рейтинги растут в опросах. Такого раньше не было". Затем он хвастливо заявил: "Тебя обвиняют в фальсификации выборов – что ты полностью имеешь право делать – и твой рейтинг одобрения взлетает. Это безумие".

Комментарии Трампа шокируют правовых экспертов

Комментарии Трампа оставили правовых экспертов в шоке. "Транскрипт этого интервью будет полезен для рекомендаций по приговору", - написала профессор права Дженнифер Тауб, обращаясь к окружному прокурору Манхэттена. "Это называется признание вины", - заметил один наблюдатель.

Выбор слов Трампом может сыграть против него. Ранее он настаивал на законности своих многочисленных вмешательств в процесс выборов. Однако во время интервью на Fox он явно использовал термин "вмешательство", который в контексте выборов подразумевает незаконное манипулирование. "Я люблю, как Трамп использует термин 'вмешательство' и невольно открывает против себя юридическое дело", - воскликнула бывшая федеральный прокурор Элизабет де ла Вега.

"Нет права 'вмешиваться' в президентские выборы", - объясняет правовой эксперт Джойс Ален. "Это банальность зла - Трамп думает, что может пересилить волю избирателей, потому что он проиграл выборы. И он это сделает снова", - предупреждает она. Действительно, этот аргумент можно перевернуть, отмечает демократический представитель Тед Лью. "Так вы считаете, что президент Байден имеет право вмешиваться? Должна ли вице-президент Харрис вмешиваться так же, как вы пытались с Майком Пенсом? Вы действительно так наивны?"

Обвинения в фальсификации выборов как фальсификация выборов?

Интересно, что Трамп обвиняет в этом же самом Байдена. Его комментарии в интервью были направлены против Байдена и Харрис. "Это крупнейшая фальсификация выборов, которую мы когда-либо видели", - заявил Трамп, имея в виду обвинения против него. "Все это идет от Министерства юстиции и против моего политического оппонента - меня".

Причиной нового контрнаступления Трампа может быть второе расследование специального прокурора Джека Смита. После того, как Верховный суд летом постановил, что президенты имеют иммунитет от официальных действий, Смиту пришлось пересмотреть свои обвинения против Дональда Трампа в фальсификации выборов. Он больше не мог использовать попытки вмешательства через Министерство юстиции против бывшего президента, поскольку директивы генеральному прокурору являются частью ежедневных обязанностей президента. Теперь дело больше зависит от личных попыток Трампа манипулировать выборами на уровне штатов в Соединенных Штатах.

Использование Трампом термина "вмешательство" во время интервью на Fox News вызвало озабоченность среди правовых экспертов, потенциально усиливая дело против него о фальсификации выборов. Несмотря на предыдущие утверждения о законности своих вмешательств в выборы, явное признание "вмешательства" Трампом может стать ключевым доказательством против него в будущих судебных процессах.

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