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Трамп выступает за "устранение рабочих мест" в границах Германии

 and  John Stellmacher
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Трамп планирует соблазнить американские компании вернуться домой.
Трамп планирует соблазнить американские компании вернуться домой.

Трамп выступает за "устранение рабочих мест" в границах Германии

Если Дональду Трампу удастся одержать победу на выборах, он планирует стимулировать внутреннюю промышленность, отнимая рабочие места у иностранных стран, как он неоднократно заявлял. Если компании не установят производство в США, 78-летний Трамп обещает жесткое предупреждение.

Во время своей президентской кампании в Саванне, Джорджия, Трамп четко заявил, что если он выиграет, США будут отнимать рабочие места у стран вроде Германии. "Мы будем отнимать рабочие места у других стран", - заявил он. Его цель - превратить иностранные компании в американские.

Трамп подробнее объяснил, что если он вернется в Белый дом, он будет давить на американских гигантов вроде General Electric и IBM, которые покинули страну, чтобы они вернулись с чувством вины.

Если он одержит победу 5 ноября, Трамп обещает каждой крупной корпорации сделку. "Я предложу вам самые низкие налоги, самые доступные энергозатраты, самую низкую регуляторную нагрузку и неограниченный доступ к крупнейшему рынку мира, но только если вы будете производить свои продукты здесь", - заявил он.

Однако компании должны производить свои товары в США и нанимать американских рабочих. "Если вы не будете производить свои продукты здесь, вам придется платить высокую таможенную пошлину, если вы попытаетесь ввести свои продукты на территорию Соединенных Штатов", - предупредил Трамп. "Мы готовимся производить автомобили в масштабах, которых вы еще не видели. Мы будем производить большие, лучшие, более элегантные, более прочные и быстрые автомобили, чем когда-либо прежде".

Трамп также повторил свое утверждение о том, что Германия, вынужденная отказаться от ископаемого топлива и терпящая неудачу, снова строит угольные электростанции. "Германия пыталась, но заменила Ангелу кем-то другим", - сказал Трамп, имея в виду бывшего канцлера Ангелы Меркель и ее преемника Олафа Шольца. "Теперь этот кто-то строит угольную электростанцию в Германии каждую неделю".

Трамп ранее делал подобные заявления, в том числе во время прямого теледебата со своей демократической оппоненткой Камалой Харрис несколько недель назад. Министерство иностранных дел ответило в X, заявив: "Энергосистема Германии полностью функционирует, более 50% энергии - возобновляемая. Мы отказываемся от угля и ядерной энергии, а не строим их. Уголь будет выведен из сети не ранее чем в 2038 году".

В разгар своей избирательной кампании Трамп обещал запустить агрессивную тактику, чтобы перенести рабочие места из иностранных стран обратно в США. Кроме того, если он победит на предстоящих выборах, он планирует провести избирательную кампанию, посвященную этому вопросу, подчеркивая преимущества внутреннего производства.

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