Трамп выступает за легализацию марихуаны во Флориде.

В отличие от многих других штатов США, в настоящее время в Флориде марихуана разрешена только для медицинских целей. Однако республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп выступает за смену парадигмы: он призывает к легализации марихуаны для рекреационного использования, но с определенными ограничениями.

На "Truth Social" Трамп выразил поддержку референдуму, который легализует рекреационное использование марихуаны во Флориде, где он проживает. Эта инициатива также будет вынесена на голосование на президентских выборах 5 ноября во Флориде.

Трамп заявил: "Люди не должны считаться преступниками во Флориде, если это легально в таком количестве других штатов. Зачем разрушать жизни и тратить налогоплательщиков на аресты взрослых с личными количествами?" Марихуана уже легализована для рекреационного использования в нескольких частях Соединенных Штатов на уровне штата.

Примерно три четверти граждан США живут в штатах, где марихуана разрешена только для медицинских целей или легализована для медицинских и рекреационных целей. Опросы общественного мнения показывают, что молодые избиратели особенно склонны к декриминализации марихуаны, что является демографической группой, которая в последнее время склоняется к демократическому оппоненту Трампа, вице-президенту Камале Харрис.

Противоположная позиция Трампа по каннабису

Губернатор Флориды Рон ДеСантис выступает против инициативы по легализации марихуаны. "Превращение Флориды в Сан-Франциско или Чикаго" - так ДеСантис охарактеризовал предлагаемые изменения, отметив, что его штат уже позволяет марихуану для медицинских целей. "Нам нужно сохранить наши улицы чистыми", - добавил он.

В то время как Трамп выразил свою поддержку в субботу, он также подчеркнул необходимость законов против публичного потребления марихуаны. "Мы не хотим, чтобы запах марихуаны был везде, как в многих городах, управляемых демократами", - объяснил Трамп. Во время своей кампании 2016 года Трамп занимал более терпимую позицию по этому вопросу, часто заявляя, что оставит это дело местным властям. Однако в Белом доме Трамп оставался относительно молчаливым по этому вопросу, но поддерживал некоторые более строгие позиции своего первого генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Несмотря на поддержку референдума по легализации рекреационной марихуаны во Флориде, Дональд Трамп также подчеркнул важность сохранения законов против публичного потребления. Он заявил: "Мы не хотим, чтобы запах марихуаны был везде, как в многих городах, управляемых демократами". Во время своей кампании 2016 года Трамп занимал более терпимую позицию, обещая оставить этот вопрос местным властям, но как президент он склонялся к более строгим позициям, частично совпадающим с взглядами своего генерального прокурора Джеффа Сешнса.

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