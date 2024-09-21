Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Трамп выступает за изменение избирательного законодательства Небраски, участвует в борьбе за обеспечение единого избирательного голоса.

Трамп уверен в получении четырех голосов выборщиков от Небраски, но его настоящая забота - потенциальный пятый голос. В результате бывший président и его сторонники-республиканцы пытаются изменить избирательные законы Небраски всего за несколько недель до голосования.

 and  Ann Bradley
Время чтения 3 минут

Трамп выступает за изменение избирательного законодательства Небраски, участвует в борьбе за обеспечение единого избирательного голоса.

Недавно Трамп связался с республиканскими законодателями Небраски во время встречи с губернатором Джимом Пилленом, чтобы обсудить возможность отмены 30-летнего закона, который распределяет выборщиков по избирательным округам, а не по принципу "победитель получает все" на statewide уровне. Прошлые попытки изменить этот закон не увенчались успехом, как в этом году, так и в прошлом. Республиканский сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины посетил законодателей Небраски, чтобы поддержать точку зрения Трампа. Во время встречи Трамп ненадолго появился, надеясь получить поддержку и подчеркнуть значение единственного голосования выборщика от избирательного округа Омахи.

Это голосование выборщика могло бы потенциально переломить ситуацию на выборах против вице-президента Камалы Харрис. Даже если Харрис сможет одержать победы в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, но не сможет закрепиться на других ключевых battlefield, ей все равно понадобится этот голос выборщика от 2-го избирательного округа Небраски, чтобы набрать необходимые 270 голосов для победы на президентских выборах.

Грэм выразил свои опасения, сказав: "Я надеюсь, что жители Небраски поймут, что все может свестись к одному голосу выборщика, и я твердо верю, что президентство Харрис не будет благоприятным для Небраски. Я также считаю, что это будет вредно для внешнеполитических интересов Америки".

В 2016 году Трамп выиграл все голоса выборщиков Небраски, в то время как в 2020 году ему удалось выиграть четыре, а Джо Байден захватил округ Омахи. Кампания Харрис направила значительные финансовые ресурсы на попытку вернуть это единственное голосование выборщика, с заметными инициативами на уровне трава и флаги с синим кружком, символом надежды для демократов в красно-синем Небраске.

Телевизионное обращение Трампа было сдержанным, он не прибегал к угрозам и не оказывал излишнего давления на свою аудиторию. Несмотря на то, что его кампания в основном игнорировала участие в Небраске, некоторые республиканцы считают, что он должен приложить значительные усилия для того, чтобы выиграть голос, а не пытаться изменить существующий закон.

Об этом первоначально сообщила The Washington Post.

Пиллен выразил желание созвать специальную сессию законодательного собрания Небраски до выборов в ноябре, но только в том случае, если будет достаточно поддержки. Ранее попытка изменить закон, уникальный для Небраски и Мэна, не увенчалась успехом в этом году.

"На данный момент я еще не получил конкретной и публичной поддержки от 33 сенаторов для принятия закона о победителе получает все", - заявил Пиллен на прошлой неделе. "Если это изменится, я с радостью созову специальную сессию".

Небольшая группа противников по-прежнему остается, в том числе сенатор штата Майк МакДоннелл из Омахи, который недавно перешел из демократов в республиканцы, но еще не поддался убеждениям принять систему выборщиков "победитель получает все".

Представитель МакДоннелла, Барри Рубин, сказал газете Nebraska Examiner в четверг: "Сенатор МакДоннелл услышал убедительные аргументы с обеих сторон, и на данный момент он остается против".

Демократы обещают воспрепятствовать любым последним попыткам изменить закон до выборов в ноябре.

"Мы пристально следим за тем, произойдет ли это", - сказал сенатор штата Тони Варгас, баллотирующийся против республиканского конгрессмена Дона Бэйкона в 2-м округе, который считается одним из самых горячих мест в стране. "Возможны изменения вплоть до дня выборов".

Бэйкон и его коллеги в федеральной делегации штата, все республиканцы, возобновили свою кампанию по изменению закона Небраски на этой неделе, написав в совместном заявлении: "Пришло время, чтобы Небраска присоединилась к 48 другим штатам, которые уже используют систему победитель получает все на президентских выборах".

Кампания Харрис и демократы Небраски сосредоточили свое внимание на любых тайных изменениях избирательного закона. Первое голосование по законопроекту не набрало необходимого большинства в 33 голоса во время обычной сессии legislature в этом году.

Председательница Небраски Демократической партии Джейн Клийб заключила: "Эти 17 голосов - это твердый фундамент".

"Оба - Трамп и Харрис - могут завоевать голоса небрасканцев", - сказала Клийб CNN. "Демократы серьезно относятся к своим обязанностям, посвящая времяCanvas, звонкам и размещению флагов, в отличие от республиканцев, которые, похоже, единственной стратегией, которой они придерживаются в последнее время, является давление на избранных официальных лиц".

Трамп извлек выгоду из избирательной системы в Мэне, сине-красном штате, завоевав единственный голос выборщика в 2016 и 2020 годах, несмотря на поражение на statewide уровне. Демократы остаются скептическими по поводу своих шансов на победу в Мэне, как заявили официальные лица партии, по сравнению с их шансами в Небраске.

Подстегнутые страстной рекламой на медиарынке Омахи, кампания Харрис потратила примерно 4,4 миллиона долларов с момента объявления своей кандидатуры в июле.

По данным AdImpact, демократы, как ожидается, сохранят преимущество в рекламе в Небраске, с примерно 6 миллионами долларов будущих бронирований на телевидении, что составляет более миллиона долларов эфирного времени каждую неделю в последние недели кампании. В сравнении с этим, республиканцы сделали минимальные вложения в Небраску, потратив всего 103 000 долларов от кампании Трампа, согласно данным AdImpact.

В этом отчете также приняли участие корреспонденты CNN Элайна Трейн, Дэвид Райт и Морган Риммер.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В недавнем решении Верховный суд Аризоны установил, что жители, столкнувшиеся с сбоем в процессе...
Политика

В недавнем решении Верховный суд Аризоны заявил, что избирателям, столкнувшимся с проблемой подтверждения гражданства, по-прежнему разрешено голосовать "полностью", включая выборы на уровне штата.

В пятницу Верховный суд Аризоны постановил, что около 100 000 жителей, потенциально не соответствующих критериям подтверждения гражданства штата, все еще имеют право голосовать на выборах штата и города в этом году. Это решение разрешило дилемму, с которой столкнулись избирательные власти из-за...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Высокий комиссар ООН по правам человека приближает взрывы в Ливане к грани возможных обвинений в...
Политика

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН После взрывов пейджеров в Ливане, министр иностранных дел Израиля был вынужден отвечать на обвинения ливанского коллеги, который заявил, что Израиль превращается в государство-изгой. Посол Израиля в ООН не исключил возможности новых атак против «Хезболлы» и призвал правительство в Бейруте бороться с

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно