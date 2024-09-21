Трамп выступает за изменение избирательного законодательства Небраски, участвует в борьбе за обеспечение единого избирательного голоса.

Недавно Трамп связался с республиканскими законодателями Небраски во время встречи с губернатором Джимом Пилленом, чтобы обсудить возможность отмены 30-летнего закона, который распределяет выборщиков по избирательным округам, а не по принципу "победитель получает все" на statewide уровне. Прошлые попытки изменить этот закон не увенчались успехом, как в этом году, так и в прошлом. Республиканский сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины посетил законодателей Небраски, чтобы поддержать точку зрения Трампа. Во время встречи Трамп ненадолго появился, надеясь получить поддержку и подчеркнуть значение единственного голосования выборщика от избирательного округа Омахи.

Это голосование выборщика могло бы потенциально переломить ситуацию на выборах против вице-президента Камалы Харрис. Даже если Харрис сможет одержать победы в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, но не сможет закрепиться на других ключевых battlefield, ей все равно понадобится этот голос выборщика от 2-го избирательного округа Небраски, чтобы набрать необходимые 270 голосов для победы на президентских выборах.

Грэм выразил свои опасения, сказав: "Я надеюсь, что жители Небраски поймут, что все может свестись к одному голосу выборщика, и я твердо верю, что президентство Харрис не будет благоприятным для Небраски. Я также считаю, что это будет вредно для внешнеполитических интересов Америки".

В 2016 году Трамп выиграл все голоса выборщиков Небраски, в то время как в 2020 году ему удалось выиграть четыре, а Джо Байден захватил округ Омахи. Кампания Харрис направила значительные финансовые ресурсы на попытку вернуть это единственное голосование выборщика, с заметными инициативами на уровне трава и флаги с синим кружком, символом надежды для демократов в красно-синем Небраске.

Телевизионное обращение Трампа было сдержанным, он не прибегал к угрозам и не оказывал излишнего давления на свою аудиторию. Несмотря на то, что его кампания в основном игнорировала участие в Небраске, некоторые республиканцы считают, что он должен приложить значительные усилия для того, чтобы выиграть голос, а не пытаться изменить существующий закон.

Об этом первоначально сообщила The Washington Post.

Пиллен выразил желание созвать специальную сессию законодательного собрания Небраски до выборов в ноябре, но только в том случае, если будет достаточно поддержки. Ранее попытка изменить закон, уникальный для Небраски и Мэна, не увенчалась успехом в этом году.

"На данный момент я еще не получил конкретной и публичной поддержки от 33 сенаторов для принятия закона о победителе получает все", - заявил Пиллен на прошлой неделе. "Если это изменится, я с радостью созову специальную сессию".

Небольшая группа противников по-прежнему остается, в том числе сенатор штата Майк МакДоннелл из Омахи, который недавно перешел из демократов в республиканцы, но еще не поддался убеждениям принять систему выборщиков "победитель получает все".

Представитель МакДоннелла, Барри Рубин, сказал газете Nebraska Examiner в четверг: "Сенатор МакДоннелл услышал убедительные аргументы с обеих сторон, и на данный момент он остается против".

Демократы обещают воспрепятствовать любым последним попыткам изменить закон до выборов в ноябре.

"Мы пристально следим за тем, произойдет ли это", - сказал сенатор штата Тони Варгас, баллотирующийся против республиканского конгрессмена Дона Бэйкона в 2-м округе, который считается одним из самых горячих мест в стране. "Возможны изменения вплоть до дня выборов".

Бэйкон и его коллеги в федеральной делегации штата, все республиканцы, возобновили свою кампанию по изменению закона Небраски на этой неделе, написав в совместном заявлении: "Пришло время, чтобы Небраска присоединилась к 48 другим штатам, которые уже используют систему победитель получает все на президентских выборах".

Кампания Харрис и демократы Небраски сосредоточили свое внимание на любых тайных изменениях избирательного закона. Первое голосование по законопроекту не набрало необходимого большинства в 33 голоса во время обычной сессии legislature в этом году.

Председательница Небраски Демократической партии Джейн Клийб заключила: "Эти 17 голосов - это твердый фундамент".

"Оба - Трамп и Харрис - могут завоевать голоса небрасканцев", - сказала Клийб CNN. "Демократы серьезно относятся к своим обязанностям, посвящая времяCanvas, звонкам и размещению флагов, в отличие от республиканцев, которые, похоже, единственной стратегией, которой они придерживаются в последнее время, является давление на избранных официальных лиц".

Трамп извлек выгоду из избирательной системы в Мэне, сине-красном штате, завоевав единственный голос выборщика в 2016 и 2020 годах, несмотря на поражение на statewide уровне. Демократы остаются скептическими по поводу своих шансов на победу в Мэне, как заявили официальные лица партии, по сравнению с их шансами в Небраске.

Подстегнутые страстной рекламой на медиарынке Омахи, кампания Харрис потратила примерно 4,4 миллиона долларов с момента объявления своей кандидатуры в июле.

По данным AdImpact, демократы, как ожидается, сохранят преимущество в рекламе в Небраске, с примерно 6 миллионами долларов будущих бронирований на телевидении, что составляет более миллиона долларов эфирного времени каждую неделю в последние недели кампании. В сравнении с этим, республиканцы сделали минимальные вложения в Небраску, потратив всего 103 000 долларов от кампании Трампа, согласно данным AdImpact.

В этом отчете также приняли участие корреспонденты CNN Элайна Трейн, Дэвид Райт и Морган Риммер.

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