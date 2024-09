Трамп выразил намерение проголосовать за одобрение употребления взрослыми марихуаны в Флориде.

Я ранее открыто заявлял, что уже давно пора положить конец необоснованному заключению взрослых за незначительное хранение марихуаны в личных целях. Нам нужны разумные правила, которые обеспечат доступ взрослых к безопасным, проверенным продуктам из марихуаны. Как житель Флориды, я собираюсь проголосовать "ЗА" поправку 3 в ноябре," - заявил Трамп в Truth Social.

Президентствуя, мы приоритетным образом будем заниматься исследованиями, чтобы изучить медицинские применения марихуаны, с целью переклассифицировать ее как препарат списка 3 и сотрудничать с Конгрессом, чтобы принять подходящие законы, такие как безопасное банковское дело для легальных бизнесов штатов и поддержка права штатов устанавливать законы о марихуане, подобные тем, что действуют во Флориде, и которые выгодны для их граждан.

Его позиция совпадает с законом о реформе уголовного правосудия, который он подписал во время своего президентства, хотя Трамп на протяжении всей своей политической карьеры придерживался жесткой линии в отношении преступности. Трамп выражает поддержку популярному мнению среди американцев, несмотря на критику со стороны своей партии.

Одной из точек соприкосновения Трампа и его оппонента на ноябрьских выборах, вице-президента Камалы Харрис, является поддержка администрации Байдена в помиловании лиц, осужденных за незначительное хранение марихуаны, и в пересмотре федеральной классификации наркотиков. Харрис подвергалась критике за свою криминальную историю, будучи прокурором, когда она преследовала лиц за незначительные наркотические правонарушения.

Ранее Трамп выразил мнение, что инициатива Флориды пройдет независимо от общественного мнения, и призвал к принятию законов, запрещающих использование марихуаны в общественных местах. Он также предложил выделить зоны для потребления марихуаны.

Обещание Трампа "разобраться с медицинскими применениями марихуаны и перевести их в список 3" появилось после того, как он похвалил медицинскую марихуану во время беседы на подкасте Lex Fridman.

Инициатива, для принятия которой требуется 60% голосов, "разрешает взрослым в возрасте 21 года и старше приобретать, покупать или использовать не медицинские продукты из марихуаны и аксессуары для личного потребления путем курения, приема внутрь или другими способами", - гласит эта мера. Она также "разрешает медицинским центрам по обработке марихуаны, а также другим лицензированным в штате учреждениям приобретать, выращивать, обрабатывать, производить, продавать и распространять такие продукты и аксессуары".

Де Сантис, который ранее конкурировал с Трампом на праймериз Республиканской партии, но

Флоридская Республиканская партия выразила оппозицию инициативе в мае, и исполнительный совет Республиканской партии Флориды единогласно принял резолюцию против нее. Председатель Республиканской партии Флориды Эван Пауэр выпустил заявление, в котором назвал эти поправки "ненужными попытками умирающей фракции выиграть общественную поддержку обманом."

В своей политической риторике Трамп выступал за сотрудничество с Конгрессом, чтобы принять законы, связанные с марихуаной, такие как безопасное банковское дело для легальных бизнесов и поддержка права штатов в регулировании марихуаны. Продолжая эту дискуссию, позиция Трампа по законодательству о марихуане совпадает с вице-президентом Камалой Харрис, которая поддерживает помилование за незначительное хранение марихуаны и пересмотр федеральной классификации наркотиков.

