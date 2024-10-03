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ПолитикаНовостиСоединенные Штаты Америки

Трамп выражает разочарование и обвиняет Байдена и Харриса в проступках.

Ураган 'Гилен' вздымает волны на президентской гонке в США

 and  Viktoria Klein
Время чтения 3 минут
Трамп посетил пострадавшую от бедствия зону в Грузии, не делая политических комментариев.
Трамп посетил пострадавшую от бедствия зону в Грузии, не делая политических комментариев.

Трамп выражает разочарование и обвиняет Байдена и Харриса в проступках.

Ураган "Хелен" оставил в руинах часть юго-востока США, унесший жизни не менее 180 человек. В настоящее время Камала Харрис и Дональд Трамп направляются в пострадавшие районы. За несколько недель до выборов в США последствия этого шторма стали политическим вопросом, что типично для этой страны.

Эстер Мэнхеймер, мэр Ашвилла, небольшого городка в Северной Каролине, кивает в согласии, сидя в своем офисе с телефоном, прижатым к уху. Голос действующего президента США Джо Байдена слышен через динамик: "Мы поможем вам, Эстер". На прошлой неделе мэр разместила двухчасовой видеоролик в Instagram с подписью "Спасибо, президент Байден, Ашвилл ценит вас!"

Ашвилл, окруженный горами, известен своей живописной красотой и умеренным климатом. Однако ураган "Хелен", который обрушился на юго-восток США в прошлый четверг вечером, причинил значительный ущерб региону. Ливневые дожди затопили большие участки территории, разрушили линии поставок и затопили канализационные и нефтяные объекты. В результате наводнений возникли перебои с водой. CNN сообщает, что не менее 180 человек погибли, и еще сотни считаются пропавшими без вести. На определенном этапе без электричества остались более миллиона домохозяйств. Национальный центр ураганов описал наводнение как "историческое". Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина, Алабама и Теннесси объявили чрезвычайное положение.

Политика в условиях бедствия

Бедствия не только ставят перед лицом вызовов управление сообществом и кризис, но и испытывают политическую арену. Выборы предоставляют политикам возможность продемонстрировать свои навыки управления кризисом. Хотя это может показаться бесчувственным политизировать человеческие страдания, это часто идет рука об руку. С учетом того, что до выборов в США осталось всего четыре недели, ураган "Хелен" также стал политическим вопросом. Пострадавшие штаты, которые, к счастью, являются колеблющимися штатами, усиливают политическую значимость этого бедствия.

В понедельник Дональд Трамп посетил пострадавший регион в Джорджии. В своей привычной кепке MAGA он позировал для фотографий и обещал доставить такие предметы первой необходимости, как топливо, вода и другие запасы. Он подчеркнул, что не политизирует бедствие, но, похоже, именно это и делал.

Трамп обвинил администрацию Байдена в том, что она слишком медленно отреагировала на шторм. Он заявил, что президент Байден проспал кризис, а сенатор Камала Харрис покинула свой предвыборный путь.

Президент Байден быстро опроверг эти обвинения. Он заверил, что значительная федеральная помощь уже направляется в пострадавшие районы. В среду он отправился в Северную Каролину, чтобы лично оценить ситуацию. Перед своей поездкой он объявил, что направит 1000 солдат для оказания помощи в пострадавший регион. Министерство обороны согласилось с развертыванием, согласно Байдену. Камала Харрис также отменила свои предвыборные мероприятия и отправилась в Джорджию накануне.

Сезон ураганов и выборы в США совпадали и раньше, что имело спорные последствия для политиков. Например, когда ураган "Катрина" в 2005 году опустошил Восточное побережье, бывший президент Джордж Буш-младший получил длительную критику за плохое управление кризисом. Ураган "Густав" в 2008 году нарушил работу Республиканского национального съезда, вынудив сенатора Джона Маккейна приостановить большинство его мероприятий. Даже бывший президент Барак Обама посетил Нью-Джерси через несколько дней после того, как ураган "Сэнди" затопил Восточное побережье в 2012 году, что, возможно, принесло ему прирост опросов перед выборами.

Политика находится в центре внимания, но Ашвилл, Северная Каролина, в основном занята обеспечением запасов и ликвидацией последствий. Карта ресурсов указывает места, где жители могут получить питьевую воду, еду или Wi-Fi. Чиновники предупредили, что некоторым районам может потребоваться несколько недель, чтобы снова получить доступ к питьевой воде.

Политика не избежать. Временное приостановление почтовых услуг способствует продолжающимся спорам между демократами и республиканцами в Северной Каролине о голосовании по почте. Четыре года назад в штате разгорелась жаркая дискуссия о голосовании по почте, которая может возродиться из-за испорченных бюллетеней и затопленных избирательных участков.

В ответ на ущерб, причиненный ураганом "Хелен", Джо Байден, действующий президент Соединенных Штатов Америки, пообещал помощь Эстер Мэнхеймер, мэру Ашвилла, Северная Каролина. Мэнхеймер публично поблагодарила Байдена в Instagram, признав его помощь.

По мере того как ураган "Хелен" остается политическим вопросом за несколько недель до выборов в США, все внимание приковано к пострадавшим колеблющимся штатам, что еще больше усиливает политическую значимость этого бедствия в Соединенных Штатах Америки.

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