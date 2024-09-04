Трамп выражает несогласие с возможностью импичмента.

После решения Верховного суда, предоставляющего частичную иммунитет бывшим президентам за официальные действия, прокуроры пересматривают дело против Дональда Трампа в связи с предполагаемым мошенничеством на выборах. Согласно документам, поданным его командой защиты, Трамп не планирует присутствовать на предстоящем оглашении исправленного обвинительного заключения, которое состоится в следующую среду. Его юридические представители получили инструкции подать ходатайство о невиновности от его имени.

В августе специальный прокурор Джек Смит опубликовал обновленное обвинительное заключение, сосредоточившееся на попытках Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года. Исправленное обвинительное заключение учитывает июльское решение Верховного суда, предоставляющее президентам определенные иммунитеты за официальные действия, которые сохраняются даже после окончания срока их полномочий.

Обвинения Смита против Трампа, в том числе заговор с целью обмана США, препятствование официальному разбирательству и заговор против права граждан голосовать, остаются в пересмотренном обвинительном заключении. Два из этих обвинений предусматривают тюремное заключение сроком до 20 лет.

Обвинительное заключение утверждает, что Трамп пытался помешать сертификации победы Джо Байдена в Конгрессе США, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Беспорядки произошли во время процесса сертификации, многие сторонники Трампа были подстрекаемы его безосновательными утверждениями о фальсификации выборов.

Юридические хитрости Трампа

Из-за сложного разделения между официальными и личными действиями Трампа начало процесса, похоже, маловероятно до выборов 5 ноября. Это дает ему дополнительное время, что считается значительной победой. Если он вернется к власти, он может приказать Министерству юстиции прекратить дело против него.

Помимо этого дела, решение Верховного суда может повлиять на его судебный процесс в Джорджии, где его обвиняют в попытке манипулировать результатами выборов. Дата слушаний по этому делу еще не назначена.

В отдельном деле в Нью-Йорке жюри присяжных в конце мая признало Трампа виновным в подделке деловых записей для сокрытия выплаты взноса взрослой киноактрисе Сторми Дэньельс. Он стал первым бывшим президентом США, обвиненным в преступлении. Его приговор назначен на 18 сентября, но его адвокаты подали ходатайство об отмене приговора из-за решения об иммунитете.

Исправленное обвинительное заключение в деле Дональда Трампа, связанном с результатами выборов 2020 года, упоминает его действия, приведшие к штурму Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года. Несмотря на решение Верховного суда, предоставляющее иммунитеты бывшим президентам, адвокаты Трампа подали ходатайство об отмене приговора в отдельном деле, связанном со Сторми Дэньельс, которая является взрослой киноактрисой.

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