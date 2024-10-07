Трамп вновь посетил Батлера, проведя митинг на месте предыдущей попытки его смерти

Президент, который был до этого, охарактеризовал свой предстоящий визит в Батлер, расположенный в часе езды к северу от Питтсбурга в потенциально решающем штате выборов, как незавершенное дело.

"Я сказал в тот день, когда меня ранили, 'Мы вернемся. Мы будем обратно'. И я держу свое слово," - заявил Трамп в недавнем интервью NewsNation. "Я выполняю, действительно, долг."

Хотя место осталось тем же, динамика президентских выборов 2024 года претерпела драматическую перестройку после того, как стрелок атаковал толпу, задев ухо Трампа всего через несколько минут после начала выступления на том летнем мероприятии, в результате чего погиб один человек и получили ранения двое других.

Попытка убийства, а также отдельный инцидент прошлого месяца, когда Трамп играл в гольф во Флориде, продемонстрировали непредсказуемость и нестабильность завершающей стадии гонки, которая характеризовалась множеством знаковых событий.

Президент Джо Байден, испытывающий возрастающее давление внутри своей партии после плохого выступления на дебатах, снялся с выборов восемь дней после стрельбы в Батлере. Возвышение вице-президента Камалы Харрис до вершины демократического билета изменило динамику выборов и заставило Трампа пересмотреть свою стратегию для этого реванша, к которому обе основные партии готовились.

Спустя месяц до 5 ноября уже начались ранние и голосование по почте в нескольких штатах, ведутся рекламные кампании, и поле битвы сформировалось.

Уникальное мероприятие Трампа

Через пять дней после стрельбы, когда Трамп произнес мощную речь на своем съезде в Милуоки, он поклялся не вдаваться в подробности попытки убийства. Эта клятва была недолгой, так как инцидент со стрельбой в Батлере часто всплывал на его митингах, в том числе на последнем в прошлую субботу, где он говорил о возвращении на место, которое он описал как ставшее значительным туристическим аттракционом с 13 июля.

"Мы возвращаемся. Это примечательно. У нас будет много людей с нами," - сказал Трамп. "Я думаю, я начну речь со слов, 'Как раз когда я начал говорить.'"

Изображение Трампа с кровью на лице и поднятыми в воздух кулаками запечатлено на товарах, таких как футболки, флаги и другие сувениры на его митингах. Оно также стало символом преданности его сторонников.

"Все там, они были замечательными," - сказал Трамп толпе в Эри, которая аплодировала, когда он упомянул их присутствие на митинге в Батлере. "Они были со мной. Они видели, что мы в беде."

Мероприятие, запланированное на субботу в Батлер Фарм Шоу Инк., ожидается отличным от типичного митинга Трампа, согласно старшему советнику по кампании Трампа. Вместо этого Трамп планирует использовать свою речь как дань уважения жертвам того дня.

Бывший президент планирует почтить память Корея Компетерро, пожарного, который пожертвовал своей жизнью, защищая свою семью от пуль. Члены семьи Компетерро, в том числе его жена, дочери и сестры, будут присутствовать на мероприятии. Трамп также планирует почтить двух других жертв, получивших ранения во время попытки убийства, Дэвида Дачта и Джеймса Копенхавера, и поблагодарить своих сотрудников службы безопасности.

Однако речи Трампа часто отклоняются от своих предполагаемых тем и переключаются на более знакомые темы и критику своих политических оппонентов, как он сделал в последний день съезда Республиканской партии.

В качестве указания на важность, которую кампания Трампа придает этому событию, его кандидат в вице-президенты, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, будет присутствовать - наряду с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском и певцом Ли Гринвудом.

Усиленные меры безопасности

Перед первой попыткой убийства кампания Трампа и его охранная команда просили предоставить ему тот же уровень безопасности и ресурсов, что и действующему президенту, на различных мероприятиях, но их просьбы были отклонены.

"В конце концов, это нас настигло," - сказал один из источников.

Сотрудники Secret Service заявляют, что ошибки 13 июля - такие как радиопереговоры о человеке на крыше здания поблизости, которые не были переданы агентам Трампа, и то, что агентство не эффективно сообщало, кто отвечает за безопасность здания - были исправлены для этого субботнего митинга.

Один федеральный чиновник, знакомый с планированием, сообщил CNN, что в отличие от дня, когда Трампа ранили, Secret Service и местные правоохранительные органы будут координировать свои усилия в едином командном центре, чтобы обеспечить более быстрое сообщение угроз и проблем. Другие улучшения, отсутствовавшие во время попытки убийства Трампа, также будут внедрены в субботу, согласно источнику, в том числе система противодронов, которая не работала до почти часа после того, как дрон пролетел над местом митинга.

Федеральный чиновник также сообщил CNN, что здания, где находился нападавший, будут тщательно охраняться в субботу.

"Там будут люди на крыше," - сказал чиновник о здании, добавив, что будет "значительное увеличение присутствия безопасности."

"Вы заметите много улучшений," - сказал чиновник.

Трампа будет защищать бронированное стекло, когда он выйдет на сцену, мера безопасности, введенная на его мероприятиях вскоре после стрельбы летом.

Пенсильванская государственная полиция также сыграет более активную роль в безопасности, и будет больше местных сотрудников правоохранительных органов для охраны территории.

Ранее местные сотрудники правоохранительных органов критиковали Secret Service за недостаточное количество встреч и руководства во время митинга в июле. Однако прогнозируется, что Secret Service предоставит более четкие инструкции, указывающие, кто отвечает за охрану каких районов, для предстоящего мероприятия.

Secret Service тесно сотрудничает с Пенсильванской государственной полицией и местными властями в Батлер Тауншип, а также использует дополнительные федеральные ресурсы безопасности для увеличения персонала и технологий.

Перед митингом в Батлере кампания провела подробные обсуждения и представила подробный план местным чиновникам Батлера, описывающий мероприятие и связанные с ним организационные вопросы для местных властей.

В финальных этапах кампании Дональд Трамп и Камала Харрис сосредоточены на семи ключевых штатах, которые могут стать решающими: Мичиган, Пенсильвания, Висконсин, Аризона, Джорджия, Невада и Северная Каролина.

За первую неделю октября на телевидении этих штатов планируется разместить рекламу на общую сумму более $100 млн. Демократы забронировали более $60 млн рекламного времени с 1 по 7 октября, в то время как республиканцы зарезервировали около $41 млн, согласно данным AdImpact.

Наибольшая часть этих расходов приходится на Пенсильванию, где демократы планируют потратить $11,1 млн, а республиканцы - $12,5 млн. До выборов обе партии забронировали более $115 млн на эфирное время в Пенсильвании.

Кампании стремятся повлиять на нерешительных избирателей и гарантировать участие своих преданных сторонников в голосовании.

Соревнование за президентское кресло происходит не только на национальном уровне, но и в ключевых округах ключевых штатов, которые могут определить результат выборов. Харрис атакует Трампа по вопросу здравоохранения в Висконсине, в то время как Трамп критикует Харрис за налоги в Джорджии.

Стратеги обеих партий заявили CNN, что в последние 30 дней перед выборами не произойдет существенных изменений в ключевых территориях.

Больше президентских дебатов не запланировано, что лишает кандидатов возможности существенно изменить ход выборов. Вместо этого обе кампании делают ставку на целевые обращения.

По данным недавнего опроса Marquette Law, Харрис опережает Трампа среди независимых избирателей в Висконсине на 22 процентных пункта. Ее встреча с бывшим представителем США Лизой Чейни в Рипоне, Висконсин, была направлена на укрепление этого преимущества, как сообщают помощники кампании.

Обе кампании отказались от традиционных телевизионных интервью, но активно используют независимые подкасты и онлайн-шоу, ориентированные на новых и нерегулярных избирателей, а также ключевые демографические группы.

Важным аспектом кампании Харрис является привлечение латиноамериканских избирателей в Пенсильвании, чтобы предотвратить эрозию традиционно больших преимуществ демократов среди небелых избирателей. Это видно на мероприятиях, таких как recente в Бетелеме, где губернатор Миннесоты Тим Уолз обещал продолжать поддерживать восстановление Пуэрто-Рико после урагана Марии - шаг, направленный на стимулирование поддержки среди латиноамериканцев пуэрториканского происхождения в Пенсильвании.

Кампания Харрис также получит поддержку от бывшего президента Барака Обамы, который начнет четырехнедельный проект по укреплению ее кампании в четверг в Питтсбурге.

В этом отчете также принимали участие Camila DeChalus, David Wright, Kristen Holmes и Zachary Cohen из CNN.

Несмотря на напряженность и непредсказуемость выборов 2024 года, Трамп остается приверженным политической деятельности. После недавней попытки его убийства в Батлере он планирует вернуться на место происшествия для уникального мероприятия, чтобы почтить жертв и поблагодарить своих защитников.

Усиленные меры безопасности для этого мероприятия свидетельствуют о том, что были извлечены уроки из предыдущего инцидента. Секретная служба и местные правоохранительные органы улучшили свою коммуникацию и координацию, чтобы обеспечить более безопасную обстановку для выступления Трампа.

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