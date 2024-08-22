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ПолитикаНовостиДемократы

Трамп в настоящее время находится на другой стороне прозрачного барьера.

Отступление после взрыва

 and  Viktoria Klein
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Трампу советовали в Секретной службе держаться подальше от уличных мероприятий, но он упорно...
Трампу советовали в Секретной службе держаться подальше от уличных мероприятий, но он упорно отказывается отказываться от этой составляющей своей предвыборной кампании.

Трамп в настоящее время находится на другой стороне прозрачного барьера.

После того, как он еле выжил после смертельного нападения в середине июля, Дональд Трамп, тогда соревновавшийся за Белый дом с Джо Байденом, впервые публично появился. Применяя все возможные тактики, он направил свой взор на демонизацию своего свежего соперника.

После длительного отсутствия со времени июльского инцидента Трамп появился на открытом мероприятии в Северной Каролине. Общаясь с аудиторией за пуленепробиваемым стеклом в ключевом штате, он обрушил новые обвинения на своего демократического соперника Камалу Харрис. Назвав ее "самым крайним левым претендентом" на пост президента США, он предупредил, что если она победит на выборах 5 ноября, множество рабочих мест исчезнут мгновенно, а личные сбережения будут уничтожены. "Приготовьтесь, потому что если победит вице-президент Харрис, практически гарантирована Третья мировая война", - предупредил он своих сторонников.

С Трампа и его напарником по списку Дж.Д. Вэнс, выступающим перед толпой, сцена была оборудована самолетами из авиационного музея, снайперами на крышах соседних зданий и пуленепробиваемым барьером вокруг подиума. После того, как советники службы безопасности после нападения в Пенсильвании посоветовали Трампу воздержаться от выступлений на открытом воздухе, один из присутствующих, страдающий заболеванием, вызвал его неожиданный уход из-за защитного укрытия. "Принесите врача, здесь очень жарко", - сказал он во время своей речи, прежде чем покинуть сцену, чтобы выразить заботу об этом человеке и обнять его. Подобная ситуация произошла на мероприятии по кампании Харрис в Милуоки накануне.

До последнего публичного события Трамп принял участие примерно в дюжине внутренних мероприятий после попытки убийства. "Мы не бросим открытые митинги", - пообещал он своим сторонникам в Пенсильвании в конце июля. В настоящее время он совершает тур по колеблющимся штатам, которые могут определить выборы, стремясь отличиться от национального съезда Демократической партии в Чикаго, где находится Харрис.

Трамп игнорирует советы своих советников

Во время своей речи в Эшборо Трамп намекнул, что его советники и лидеры партии советовали ему сосредоточиться больше на политических темах и уменьшить личные критические замечания в адрес своего оппонента. "Должен ли я опускаться до личных атак? Не должен ли я?" - обратился он к аудитории, получив полную поддержку своей агрессивной позиции. "Мои советники покинули здание", - пошутил он.

Характерно, что Трамп приправлял свою речь грубыми оскорблениями. Он не только атаковал вице-президента Харрис, но и критиковал президента Джо Байдена и бывшего президента Барака Обаму. Недовольный речью Обамы на съезде демократов накануне, Трамп выразил свое недовольство. "Он был очень недобр вчера. Я обычно стремлюсь к вежливости, но это трудно, когда они становятся личными", - пожаловался Трамп. Обама раскритиковал Трампа за использование детских прозвищ, распространение абсурдных теорий заговора и сосредоточенность на размере толпы. Трамп также был недоволен Харрис, которая, подобно ему, регулярно собирает более 10 000 сторонников на своих мероприятиях по кампании.

Несмотря на советы советников сосредоточиться на политических темах, Трамп продолжил личные критические замечания во время своей речи в Эшборо, получив аплодисменты от своей аудитории. Несмотря на уход советников, он продолжил атаковать вице-президента Харрис, президента Байдена и бывшего президента Обаму грубыми оскорблениями.

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