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ПолитикаНовостиРеспубликанцы

Трамп в настоящее время использует анекдот о потреблении кошек в свою пользу.

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут
Сообщения в социальных сетях связывают с обвинением в убийстве и съедании домашнего кота женщину.
Сообщения в социальных сетях связывают с обвинением в убийстве и съедании домашнего кота женщину.

Трамп в настоящее время использует анекдот о потреблении кошек в свою пользу.

Незаконная иммиграция становится горячей темой в гонке за президентское кресло в США. Республиканцы критикуют Харрис за неэффективное решение этого вопроса и запускают шокирующую кампанию клеветы.

За несколько месяцев до президентских выборов в США видные республиканцы распространили безосновательные обвинения против гаитянских иммигрантов, проживающих в США, в частности в Огайо. Члены Комитета Палаты представителей по судебным вопросам опубликовали вводящую в заблуждение картинку в X, на которой изображен кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, спасающий котенка и утку, с подписью "Защитим наших уток и котят в Огайо!".

Соратник Трампа по избирательной кампании Дж.Д. Вэнс, уроженец Огайо, заявил в X, что гаитянские нелегальные иммигранты в Спрингфилде истощают социальные службы и вызывают беспорядки. Он заявил, что домашние животные якобы похищаются и поедаются людьми, которые не должны находиться в этой стране, что привело к появлению подписи "Пожалуйста, проголосуйте за Трампа, чтобы гаитянские иммигранты не съели нас" под картинкой с котятками, опубликованной сенатором Тедом Крузом.

Республиканцы, похоже, эксплуатируют эти необоснованные инциденты, чтобы очернить демократического кандидата в президенты Камалу Харрис, подразумевая, что ее неспособность контролировать незаконную иммиграцию во время службы вице-президента была вредной. Вопрос иммиграции остается важным на президентских выборах 5 ноября. Некоторые правые аккаунты в социальных сетях распространяли новостной отчет о женщине в Огайо, якобы убившей и съевшей домашнее животное.

Элон Маск присоединяется к дискуссии

Несмотря на отсутствие каких-либо проверяемых связей между инцидентом и иммигрантами или гаитянским сообществом, вводящие в заблуждение картинки с арестом женщины продолжали циркулировать, в том числе благодаря Элону Маску, владельцу X, который выразил поддержку кандидатуре Трампа. Сам Трамп прокомментировал на своей платформе Truth Social, заявив, что "20 000 гаитянских иммигрантов были перемещены в крошечный городок Спрингфилд, Огайо". Город уже давно сталкивается с tensions surrounding social services, schools, and the housing market, with some attributing the problem to migration.

Спрингфилдская полиция, однако, опровергла необоснованные обвинения, заявив, что "нет никаких достоверных сообщений или конкретных обвинений о том, что домашние животные были ранены, травмированы или плохо обращались людьми из мигрантского сообщества". Ложная информация быстро распространилась.

В разгар президентской кампании в США республиканцы продолжили критику в адрес вице-президента Камалы Харрис за ее Handling of illegal immigration, заявляя, что ее неэффективность в этом вопросе имела серьезные последствия. В это время несколько видных республиканцев, в том числе соратник Трампа по избирательной кампании Дж.Д. Вэнс, сделали разжигающие ненависть заявления о гаитянских иммигрантах в Огайо, способствуя враждебной повестке дня вокруг вопросов иммиграции.

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