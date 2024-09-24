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Трамп утверждает, что женщины не будут рассматривать аборты, если он будет избран, принимая на себя роль их защитника.

На митинге в Пенсильвании в понедельник вечером бывший президент Дональд Трамп изобразил себя защитником женщин, утверждая, что если его переизберут, американки не будут заняты проблемой абортов.

 and  Mark Rodriguez
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На арене ED FYR в Индиане, Пенсильвания, 23 сентября 2024 года, бывший президент США и претендент...
На арене ED FYR в Индиане, Пенсильвания, 23 сентября 2024 года, бывший президент США и претендент на共和党提名, Дональд ТРУМП, выступает с речью на политическом событии.

Трамп утверждает, что женщины не будут рассматривать аборты, если он будет избран, принимая на себя роль их защитника.

Бывший главнокомандующий, цитируя ложные слухи о том, что якобы он не пользуется популярностью у женщин, заявил о своей миссии положить конец "национальной проблеме", с которой, по его словам, сталкиваются женщины.

"Я ваш защитник. Я хочу быть вашим защитником. На этой должности я должен быть вашим защитником. Я надеюсь, вы не придаете этому слишком много значения. Я надеюсь, СМИ не будут интерпретировать это как 'Он хочет быть их защитником'. Но я действительно хочу этого. Как президент, я должен быть вашим защитником", - объяснил Трамп.

Женщины, заверил он, "будут счастливы, полны сил, уверены в себе и свободны. Вы больше не будете задумываться об абортах".

Вице-президент Камала Харрис получила тверкую поддержку женщин на президентских выборах, делая акцент на правах на аборты как на ключевой вопрос.

Опросы показывают, что Трамп лидирует среди мужчин, а Харрис опережает его среди женщин.

Права на аборты стали существенным преимуществом для демократов на выборах после того, как Верховный суд, имеющий консервативное большинство из трех судей, назначенных Трампом, отменил в 2022 году общенациональные защиты права на аборты по делу "Роу против Уэйда", открыв путь для множества ограничений, навязанных штатами.

Во время своей понедельничной речи Трамп, казалось, имел в виду демократов, когда сказал: "Они могут говорить только об абортах".

"Страна находится на грани краха. Мы движемся к Третьей мировой войне, и все, о чем они могут говорить, - это аборты. Это их основная тема, и это больше не имеет значения, потому что мы чего-то достигли в отношении абортов, чего никто не думал возможно", - заявил он, имея в виду решение Верховного суда 2022 года.

Трамп намекнул на свою предвыборную речь к женщинам в понедельник, опубликовав пост на своей платформе Truth Social всего неделю назад. Американки, заявил он большими буквами, "более подавлены и разочарованы, чем четыре года назад", и пообещал "исправить все это".

В разгар политической дискуссии Трамп предложил защищать права женщин, сказав: "Я буду бороться за права женщин в политике". Напряжение между двумя политическими партиями по вопросу о правах на аборты продолжается, как показывает тот факт, что Харрис лидирует среди женщин-избирателей благодаря акценту на этом вопросе.

Эрик Брэднер из CNN помогал составлять этот отчет.

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