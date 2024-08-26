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Трамп участвует в церемонии возложения венков

Три года назад в международном аэропорту Кабула прогремел трагический теракт, совпавший с выводом войск из Афганистана. Трамп вспоминает жертв - одновременно используя это событие для своей политической кампании.

 and  Max Becker
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Вывод США из Афганистана является глубоко позорным эпизодом в его исторических записях, по мнению...
Вывод США из Афганистана является глубоко позорным эпизодом в его исторических записях, по мнению Трампа.

- Трамп участвует в церемонии возложения венков

Президентский кандидат Дональд Трамп почтительными словами почтил память американских солдат, погибших три года назад в результате самоподрыва в Афганистане. Некоторые члены семей погибших также присутствовали. На своей платформе 78-летний Трамп назвал вывод из Афганистана "самым позорным моментом в истории нашей страны" и продолжал критиковать администрацию президента Джо Байдена за их некомпетентность.

Трагический инцидент в Кабуле

Во время вывода американских войск из Афганистана более 170 афганцев, а также 11 американских солдат и 2 женщины-солдата были убиты в результате атаки на аэропорт Кабула. Трамп неоднократно критиковал Байдена и его администрацию за хаотичную эвакуацию, используя это как остро политизированную тему. Республиканский кандидат планирует вернуть себе Белый дом на президентских выборах 5 ноября, выдвигаясь против вице-президента Камалы Харрис.

Ни Байден, ни Харрис не присутствовали на церемонии возложения венков в Арлингтоне. Харрис выразила, что каждый день скорбит о погибших американских военных, ее мысли с их семьями и близкими. "Мое сердце полно скорби о их боли и утрате." Байден заявил, "Мы никогда не должны забывать о высокой цене нашей свободы." Погибшие были названы "настоящими патриотами".

Частное время Байдена

На этой неделе Байден проводит время в своем частном доме в Риэботе-Бич, Делавэр, и пока не появлялся на публике. На прошлой неделе, 81-летний Байден также не появлялся на публике после своей речи на съезде Демократической партии в Чикаго в понедельник. Он и его жена Джилл провели некоторое время на роскошной вилле друга в Калифорнии, прежде чем отправиться в Риэботе-Бич в воскресенье.

Трамп использовал трагический инцидент в Кабуле в своей предвыборной кампании, неоднократно критикуя администрацию Байдена за хаотичную эвакуацию и называя это "остро политизированной темой". На президентских выборах 5 ноября он планирует вернуть себе Белый дом, выдвигаясь против вице-президента Камалы Харрис.

Несмотря на критику Трампа, ни Байден, ни Харрис не присутствовали на предвыборном мероприятии в Арлингтоне, но Байден выразил свои соболезнования семьям погибших солдат, назвав их "настоящими патриотами".

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