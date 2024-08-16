Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиРеспубликанцы

Трамп: "У меня есть право на вас лично напасть"

Дональд Трамп любит жёстко критиковать своих оппонентов, в том числе Камалу Харрис. Однако некоторые республиканцы нервничают, и критика вспышек гнева Трампа накапливается.

 and  Max Becker
Время чтения 3 минут
Что? Я больше не должен impre hence?) profanity? Дональд Трамп слушает вопрос на пресс-конференции...
Что? Я больше не должен impre hence?) profanity? Дональд Трамп слушает вопрос на пресс-конференции перед своим клубом гольфа

- Трамп: "У меня есть право на вас лично напасть"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп защищал свои личные нападки на демократического соперника Камалу Харрис. "Я считаю, что имею право лично атаковать ее", - сказал Трамп на пресс-конференции в своем гольф-клубе в Бедминстере, Нью-Джерси. "Я очень зол на нее".

Трамп, 78 лет, также сказал, что многие другие тоже очень злы на Харрис за то, что она делает с страной и как использует систему правосудия против оппонентов. "У меня нет уважения к ее интеллекту, и я считаю, что она будет ужасным президентом", - сказал он. Вот почему так важно ему выиграть выборы в ноябре.

Харрис, ставшая демократическим кандидатом в президенты после того, как Джо Байден выбыл из гонки, баллотируется против Трампа на выборах. Республиканец регулярно высмеивает ее на предвыборных мероприятиях, называя "глупой", "сумасшедшей" и "опасной радикальной левой".

Хотите знать все о выборах в США?

Команда stern на местах каждую субботу в бесплатной рассылке "Внутри Америки" информирует вас о самых важных событиях и дает представление о том, как американцы на самом деле смотрят на свою страну. После ввода вашего адреса электронной почты вы получите письмо для подтверждения регистрации. Ваши данные всегда будут обрабатываться конфиденциально.

Особенно спорно: замечание Трампа о том, что Харрис "вдруг стала черной"

Трамп также недавно резко атаковал свою соперницу по поводу ее происхождения и цвета кожи. Он заявил, что Харрис долгое время продвигала только свою индийскую родословную, а затем "вдруг стала черной" на мероприятии перед Национальной ассоциацией черных журналистов в Чикаго. Это вызвало резонанс. Харрис - дочь чернокожей ямайки и ее мать из Индии.

Несколько республиканцев, в том числе Никки Хейли, которая также баллотировалась в качестве кандидата в президенты на праймериз партии, публично советовали Трампу делать fewer личные нападки на Харрис и больше сосредоточиться на сути.

Выборы не выиграть, говоря о том, к какой "расе" принадлежит Харрис, или о том, что она "глупа", - сказала Хейли во вторник на правой Fox News. Хейли проиграла Трампу на республиканских праймериз, но теперь поддерживает его candidacy.

Дональд Трамп: "Я должен делать это по-своему"

Трампа спросили об этих заявлениях Хейли и других во время пресс-конференции, но он отмахнулся от такого совета. Его кампания идет хорошо, сказал Трамп. "Я считаю, что мы попали в точку". Это другой вид гонки, сказал он. "Все, что нам нужно сделать, это назвать нашего оппонента коммунистом или социалистом, или кем-то, кто разрушит нашу страну".

Трамп сказал, что ценит совет Хейли, но добавил: "Я должен делать это по-своему". Харрис тоже лично атакует его и называет "странным". По сравнению с тем, что делает другая сторона, и как радикальна и "больна" его оппоненты, он сказал, что ведет "очень тихую кампанию". "Я имею в виду, мы здесь. Нет криков".

Харрис опережает Трампа в опросах

Пресс-конференция Трампа в основном была предвыборным митингом, на котором бывший президент потратил первые 45 минут на объяснение причин, по которым, по его мнению, страна пойдет под откос с Харрис. Присутствовали сторонники и несколько раз прерывали его речь аплодисментами. Позже Трамп пожимал руки своим сторонникам, делал селфи с ними и подписывал автографы.

В нескольких общенациональных опросах Харрис сейчас немного опережает Трампа. Ее команда кампании объявила в четверг, что помимо ранее согласованного теледебата с Трампом 10 сентября состоится второй дебат в октябре. Точная дата второго дебата на данный момент не объявлена. Команда кампании Трампа пока не сделала заявление. Теледебаты вице-президентов Тима Вальца и Вэнса запланированы на 1 октября.

В ответ на советы от республиканских фигур, подобных Никки Хейли, Трамп настаивал на продолжении своих личных атак против Камалы Харрис во время своей кампании, заявив: "Я должен делать это по-своему". Кроме того, несколько других республиканцев выразили озабоченность эффективностью этих личных атак, предлагая сосредоточиться на сути, а не на нападках на происхождение или интеллект Харрис, что могло бы быть более полезным для шансов Трампа на выборах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Гаити бегство из тюрьмы
Политика

В Гаити бегство из тюрьмы

В Гаити бегство из тюрьмы Беглецы сбежали из тюрьмы на побережье в Гаити. Газета "Le Nouvelliste" сообщает, что охранники устроили забастовку, требуя улучшения условий труда. Официальный представитель Венсон Франсуа выразил обеспокоенность возможным восстанием, намекая на потенциальное сговор между чиновниками министерства юстиции и организаторами побега в Сен-Марке. Правоохранители обратились

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Центр Объединения в Чикаго, штат Иллинойс, США, готовится к Национальному демократическому съезду...
Политика

Чикаго готовится к собранию демократов.

Чикаго готовится к собранию демократов. Событие вот-вот начнется через пять недель после того, как бывший президент Дональд Трамп, республиканский кандидат, чудом избежал покушения на свою жизнь на митинге в Батлере, Пенсильвания. Этот инцидент вызвал опасения по поводу безопасности предстоящего собрания демократов в Чикаго и предыдущего республиканского съезда в Милуоки. Напряженность

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.
Политика

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.

Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено. В среду на одной из военных баз в Кёльн-Вахне возникло волнение: появились подозрения на саботаж системы водоснабжения. Территория была оцеплена, и похожие сообщения стали поступать с других военных баз. Но не стоит беспокоиться, ситуация вскоре взята под контроль. Расследование

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Дом в Мемфисе, Теннесси, известном как Грейслэнд
Общество

Женщина, обвиняемая в заговоре с целью ограбить поместье Элвиса Пресли

Орган правосудия обвиняет женщину из Миссури в попытке захватить владение и миллионное состояние Грейслэнда от потомков Элвиса Пресли в пятницу.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Молодые люди собрались перед домом заместителя лидера Фронта освобождения Палестины, Джила Мазаха,...
Главные темы

Соединенные Штаты совместно со своими союзниками выступают за прекращение огня между Израилем и ХАМАСом, которое должно быть достигнуто в течение следующей недели, представив новый набор предложений противоборствующим сторонам.

Переговорщики объявили, что представили «миротворческое предложение» Израилю и Хамас, в результате заключительных дискуссий по соглашению о прекращении огня в обмен на заложников, в Катаре в пятницу.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
В Гаити бегство из тюрьмы
Политика

В Гаити бегство из тюрьмы

В Гаити бегство из тюрьмы Беглецы сбежали из тюрьмы на побережье в Гаити. Газета "Le Nouvelliste" сообщает, что охранники устроили забастовку, требуя улучшения условий труда. Официальный представитель Венсон Франсуа выразил обеспокоенность возможным восстанием, намекая на потенциальное сговор между чиновниками министерства юстиции и организаторами побега в Сен-Марке. Правоохранители обратились

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Центр Объединения в Чикаго, штат Иллинойс, США, готовится к Национальному демократическому съезду...
Политика

Чикаго готовится к собранию демократов.

Чикаго готовится к собранию демократов. Событие вот-вот начнется через пять недель после того, как бывший президент Дональд Трамп, республиканский кандидат, чудом избежал покушения на свою жизнь на митинге в Батлере, Пенсильвания. Этот инцидент вызвал опасения по поводу безопасности предстоящего собрания демократов в Чикаго и предыдущего республиканского съезда в Милуоки. Напряженность

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно