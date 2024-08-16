- Трамп: "У меня есть право на вас лично напасть"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп защищал свои личные нападки на демократического соперника Камалу Харрис. "Я считаю, что имею право лично атаковать ее", - сказал Трамп на пресс-конференции в своем гольф-клубе в Бедминстере, Нью-Джерси. "Я очень зол на нее".

Трамп, 78 лет, также сказал, что многие другие тоже очень злы на Харрис за то, что она делает с страной и как использует систему правосудия против оппонентов. "У меня нет уважения к ее интеллекту, и я считаю, что она будет ужасным президентом", - сказал он. Вот почему так важно ему выиграть выборы в ноябре.

Харрис, ставшая демократическим кандидатом в президенты после того, как Джо Байден выбыл из гонки, баллотируется против Трампа на выборах. Республиканец регулярно высмеивает ее на предвыборных мероприятиях, называя "глупой", "сумасшедшей" и "опасной радикальной левой".

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Особенно спорно: замечание Трампа о том, что Харрис "вдруг стала черной"

Трамп также недавно резко атаковал свою соперницу по поводу ее происхождения и цвета кожи. Он заявил, что Харрис долгое время продвигала только свою индийскую родословную, а затем "вдруг стала черной" на мероприятии перед Национальной ассоциацией черных журналистов в Чикаго. Это вызвало резонанс. Харрис - дочь чернокожей ямайки и ее мать из Индии.

Несколько республиканцев, в том числе Никки Хейли, которая также баллотировалась в качестве кандидата в президенты на праймериз партии, публично советовали Трампу делать fewer личные нападки на Харрис и больше сосредоточиться на сути.

Выборы не выиграть, говоря о том, к какой "расе" принадлежит Харрис, или о том, что она "глупа", - сказала Хейли во вторник на правой Fox News. Хейли проиграла Трампу на республиканских праймериз, но теперь поддерживает его candidacy.

Дональд Трамп: "Я должен делать это по-своему"

Трампа спросили об этих заявлениях Хейли и других во время пресс-конференции, но он отмахнулся от такого совета. Его кампания идет хорошо, сказал Трамп. "Я считаю, что мы попали в точку". Это другой вид гонки, сказал он. "Все, что нам нужно сделать, это назвать нашего оппонента коммунистом или социалистом, или кем-то, кто разрушит нашу страну".

Трамп сказал, что ценит совет Хейли, но добавил: "Я должен делать это по-своему". Харрис тоже лично атакует его и называет "странным". По сравнению с тем, что делает другая сторона, и как радикальна и "больна" его оппоненты, он сказал, что ведет "очень тихую кампанию". "Я имею в виду, мы здесь. Нет криков".

Харрис опережает Трампа в опросах

Пресс-конференция Трампа в основном была предвыборным митингом, на котором бывший президент потратил первые 45 минут на объяснение причин, по которым, по его мнению, страна пойдет под откос с Харрис. Присутствовали сторонники и несколько раз прерывали его речь аплодисментами. Позже Трамп пожимал руки своим сторонникам, делал селфи с ними и подписывал автографы.

В нескольких общенациональных опросах Харрис сейчас немного опережает Трампа. Ее команда кампании объявила в четверг, что помимо ранее согласованного теледебата с Трампом 10 сентября состоится второй дебат в октябре. Точная дата второго дебата на данный момент не объявлена. Команда кампании Трампа пока не сделала заявление. Теледебаты вице-президентов Тима Вальца и Вэнса запланированы на 1 октября.

В ответ на советы от республиканских фигур, подобных Никки Хейли, Трамп настаивал на продолжении своих личных атак против Камалы Харрис во время своей кампании, заявив: "Я должен делать это по-своему". Кроме того, несколько других республиканцев выразили озабоченность эффективностью этих личных атак, предлагая сосредоточиться на сути, а не на нападках на происхождение или интеллект Харрис, что могло бы быть более полезным для шансов Трампа на выборах.

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