Трамп сделал заявление: "Только важные президенты в конечном итоге получают пулю".

В своем первом публичном выступлении после предполагаемой попытки убийства кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступил в Мичигане, представив себя защитником автомобильной промышленности и повторив свои предложения о тарифах. По словам Трампа, эти тарифы напрямую связаны с инцидентом на его гольф-клубе во Флориде. Он задумчиво заметил: "Тогда и удивляешься, почему на меня стреляют? Только значительные президенты сталкиваются с такими нападениями".

На мероприятии Трамп представил себя чемпионом американской автомобильной промышленности. Он предупредил: "Если я не выиграю 5 ноября, не останется никаких рабочих мест в автомобильной промышленности". Флинт, известный своей важной ролью в отрасли, когда-то был домом для многих заводов, которые были вынуждены закрыться.

Теплый разговор с Харрис

В тесной президентской гонке Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис находятся в равном положении. Вчера Харрис связалась с Трампом, выразив удовлетворение безопасным исходом предполагаемой попытки убийства. Белый дом подтвердил, что разговор между двумя был дружелюбным и кратким.

Харрис, выступая на мероприятии в Пенсильвании, выразила свою озабоченность состоянием Трампа. "Я хотела спросить, всё ли с ним в порядке. Я сказала ему то, что всегда говорила публично: в нашей стране нет места политическому насилию", - сказала Харрис во время своего общения с Национальной ассоциацией черных журналистов (НАБЖ). Как и Мичиган, Пенсильвания является одним из горячо оспариваемых "колеблющихся штатов" на предстоящих выборах. Опросы предсказывают близкий исход выборов.

Расследование "попытки убийства"

После попытки убийства Трамп обвинил Харрис и президента Джо Байдена в поощрении насилия против него своими словами. Известный своими взрывоопасными заявлениями, Трамп himself played a significant role in heating up the political discourse. Байден и Харрис ранее выразили облегчение, что Трамп остался невредимым в инциденте.

Мужчину задержали во Флориде, который разместился с винтовкой возле гольф-клуба Трампа в Вест-Палм-Бич. Результаты расследования показывают, что мужчина находился примерно в 600 метрах от Трампа. Не было произведено ни одного выстрела, что привело следователей к выводу об "попытке убийства".

Во время дружелюбного и краткого разговора между Трампом и Харрис о предполагаемой попытке убийства Харрис выразила свою озабоченность состоянием Трампа и упомянула: "Я сказала ему то, что всегда говорила публично: в нашей стране нет места политическому насилию". Позже, выступая на мероприятии, Трамп, размышляя об инциденте, сказал: "Я не собираюсь позволять нескольким радикалам запугать меня и не выполнять свою работу, защищать американских рабочих и отрасли".

