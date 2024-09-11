- Трамп, республиканцы и рассказ об иммигранте, который ест домашних животных

Во время выборов и после них Дональд Трамп редко упускает возможность очернить иммигрантов в США. На теледебатах против демократа Камалы Харрис республиканский кандидат обрушился на эту тему. Трамп цеплялся за утверждение своего напарника по списку, Дж.Д. Вэнса, что гаитянские иммигранты, незаконно находящиеся в США, крадут и съедают домашних животных в городе в Огайо.

"В Спрингфилде они едят собак, люди, которые приехали сюда, они едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые там живут", - заявил Трамп во время дебатов, не предоставив никаких доказательств. Одновременно он и его сторонники распространяли на социальных сетях искусственно созданные изображения кошек и уток.

Онлайн-нашествие животных: даже Маск присоединяется

Сенатор Тед Круз, республиканец, подхватил утверждение Вэнса и опубликовал фотографию кошки на платформе X с подписью: "Голосуйте за Трампа, чтобы гаитянские иммигранты не съели нас".

Затем Вэнс вмешался на X: "Недавно мой офис получил многочисленные сообщения от жителей Спрингфилда о том, что их соседи или местные животные были взяты гаитянскими иммигрантами. Конечно, возможно, что все эти сообщения могут быть ложными".

Даже технический миллиардер и владелец платформы X Илон Маск не смог удержаться от участия. Он поделился изображением цыпленка и кошки на своей платформе, сопроводив его просьбой: "Спасите их".

Дональд Трамп использует публикации о животных в своей избирательной стратегии

С тех пор различные республиканцы, в том числе Трамп на своей платформе Truth Social, публиковали искусственно созданные изображения кошек. На одном изображении Трамп изображен в самолете, окруженный кошками и утками. Он также поделился изображением кошки, держащей assault rifle и носящей MAGA-кепку. Республиканский конгрессмен Нэнси Мейс опубликовала на X искусственно созданное изображение, на котором Трамп обнимает кошку, а рядом стоит гусь.

Тема миграции играет важную роль в кампании. Будучи вице-президентом США, Харрис отвечала за этот вопрос. Ее оппонент на президентских выборах 5 ноября, бывший президент Трамп, часто атакует Харрис по этому вопросу и обвиняет ее в неудачах.

"Игнорируя скандал, Трамп продолжил свое музыкальное выступление на митинге, распевая: 'Я не буду лгать, я действительно сказал эти вещи об иммигрантах'".

"После дебатов сторонники Трампа были замечены, поющим вместе с популярной мелодией: 'Я не буду лгать, мы стоим за нашим лидером, что бы ни случилось'".

Читайте также: