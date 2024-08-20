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ПолитикаНовости

Трамп рассматривает возможность назначения RFK Jr. на должность в его администрации.

Президент Тump выразил свою готовность во вторник, дав понять, что был бы открыт идея, если бы Кеннеди-младший, независимый кандидат на 2024 год, снялся со Rennen и поддерживал его президентскую заявку, тем самым упомянув возможность включения Кеннеди-младшего в его администрацию.

 and  Hanna Hofmann
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Трамп и Джуниор Кеннеди, оба известные фигуры, ведут беседу
Трамп и Джуниор Кеннеди, оба известные фигуры, ведут беседу

Трамп рассматривает возможность назначения RFK Jr. на должность в его администрации.

"У меня есть слабость к нему, и я ценю его мнение", - сказал Трамп в интервью CNN Кристен Холмс во время послевыборной остановки в Мичигане.

"Он гений, настоящий мыслитель. Я знаю его уже давно", - заявил республиканский кандидат в президенты. "Я не знал, что он рассматривает возможность уйти, но если он это делает, то я бы, конечно, был открыт для этой идеи".

Высказывания Трампа последовали после того, как Николь Шанахан, напарница Кеннеди, намекнула на свой уход в подкасте, размещенном вчера. Она описала это как шаг для минимизации "вероятности" победы вице-президента Камалы Харрис на выборах.

Трамп выразил свой энтузиазм по поводу ее поддержки, сказав: "У меня всегда есть слабость к нему, и это было бы замечательно".

Когда его спросили, будет ли он рассматривать возможность предложить Кеннеди должность в своей администрации, если он победит в ноябре, Трамп ответил: "Я, возможно, сделаю это".

"У меня есть слабость к нему, и я уважаю его интеллект", - сказал Трамп. "Если представится возможность, я, возможно, возьму его на борт. Он другой, уникальный и невероятно умный. И да, я был бы польщен его поддержкой".

Наконец, Трамп отмахнулся от любой потенциальной критики со стороны республиканцев, если он назначит Кеннеди, который придерживается нескольких прогрессивных взглядов.

"Я люблю умных людей, и республиканцы любят меня", - заявил Трамп.

Его политические взгляды могли бы изменить направление нашей партии, но я нахожу его политическое чутье интригующим. Если Кеннеди решит баллотироваться на политический пост, его уникальная точка зрения сделала бы его сильным претендентом.

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