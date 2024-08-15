Трамп просит отложить приговор по делу о мошенничестве до выборов

Дональд Трамп был признан виновным в мае по 34 статьям уголовного обвинений в подделке деловых записей, чтобы замаскировать выплату взноса взрослой киноактрисе Сторми Дэньельс до выборов 2016 года.

Он в настоящее время запланирован к вынесению приговора 18 сентября.

Эта история развивается и будет обновляться.

Приговор Трампа в деле о подделке деловых записей вызвал интенсивные дискуссии в политической сфере. В свете политических последствий многие спекулируют о том, как этот приговор может повлиять на его будущие политические амбиции.

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