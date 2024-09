Трамп продолжает быть неконтролируемым, в то время как Харрис несет ответственность за эффективное исполнение.

С менее чем шестью неделями до президентских выборов в США напряжение ощущается физически. Дональд Трамп и республиканцы поднимают волну беспорядков, в то время как Камала Харрис и демократы позиционируют себя как защитники разума. Опросы показывают тесную борьбу, мало отличающуюся от выборов 2016 и 2020 годов.

После теледебатов опросы сдвинулись примерно на 1%, дав Камале Харрис небольшое преимущество в 2,2%. Однако ситуация в «колеблющихся» штатах неравномерна, и Дональд Трамп набрал два из семи. Несмотря на неспокойные последние недели республиканцев, намерения американских избирателей остаются в основном неизменными, оставляя им важное решение через шесть недель.

По мере приближения дня выборов 5 ноября прослеживается тренд: республиканцы охвачены недовольством, в то время как демократы ведут хорошо продуманную кампанию, создавая образ разума и ответственности в противовес непредсказуемому обманщику. Хотя в этом описании есть доля преувеличения, в нем есть зерно истины. Камала Харрис позиционирует себя как голос разума, в то время как Дональд Трамп остается прежним.

Опросы в ключевых штатах показывают тесную гонку между двумя кандидатами с учетом погрешности. Хотя Харрис набрала очки, ее преимущество статистически незначительно. Большее внимание СМИ в последние недели, возможно, помогло ей сократить разрыв с Трампом. Но это может измениться, поскольку крупные события, такие как партийные съезды и дебаты, уже состоялись.

В прошлом Дональд Трамп бросал грязь на своих оппонентов во время избирательных кампаний, раскрывая компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон в 2016 году и «ноутбук из ада» сына Джо Байдена в 2020 году. С шестью неделями остающимися, у него есть лишний трюк, чтобы опорочить Харрис? Несмотря на худшее положение Харрис в опросах нации с ее 2,2-процентным преимуществом, это может измениться в зависимости от будущих событий.

Подозрительный союзник Трампа

С тех пор, как президент Байден объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание, уверенность Дональда Трампа колеблется. Он споткнулся во время теледебатов и подвергся критике за утверждение, что гаитянские беженцы едят собак и других животных, что вызвало смех Камалы Харрис и широкое осмеяние в СМИ. После дебатов 67% избирателей оценили выступление Харрис как хорошее, в то время как только 40% сказали то же самое о Трампе.

Эта спорная история о поедании животных якобы была спланирована правым влиятельным лицом Лaurой Луммер. Трамп subsequently пригласил Луммер присоединиться к нему на церемонии памяти 9/11. В прошлом году Луммер распространяла теорию заговора о том, что теракты 9/11 были «внутренней работой». После церемонии Луммер написала в X: «Гаитянские иммигранты не только едят кошек и собак. Они едят ЛЮДЕЙ». Трамп пообещал предотвратить превращение США в третьемировую страну, и Луммер заявила, что многие из «иммигрантов Камалы» будут плохо обращаться с животными.

Трамп недавно пытался добиться бюджетного противостояния ради политической выгоды, но был остановлен своей собственной партией в Конгрессе. Он вступил в публичную перепалку с певицей Тейлор Свифт после того, как она поддержала Харрис. На мероприятиях, направленных на привлечение еврейских избирателей, он заявил, что «еврейские люди» особенно ответственны за возможное поражение на выборах. Он сетовал на то, что получил только 24% голосов евреев в 2020 году. В то же время Марк Робинсон, спорный кандидат в губернаторы Северной Каролины, поддерживаемый Трампом, попал в заголовки новостей из-за своих постов в порно-форуме, где он называл себя «черным нацистом» и находил рабство «не таким плохим». Команда кампании Робинсона ушла в отставку, но Трамп пока не отозвал свою поддержку.

Камала Харрис сохраняет спокойствие посреди хаоса своего оппонента. На митинге в горячо оспариваемом штате Висконсин она сказала: «Это та же старая тактика. Не о разделении и ненависти, а о том, чтобы смотреть вперед с оптимизмом: «Пришло время перевернуть страницу». Большинство американцев имеют больше общего, чем различий. Речь идет о построении сообщества и коалиций, чтобы показать, что «мы справимся». Вот почему я имею поддержку демократов, независимых и даже некоторых республиканцев: «Мы все в одной лодке».

Камала Харрис уже около тридцати минут, что является традицией с тех пор, как президент Джо Байден объявил о своем отказе от участия в президентской гонке и назначил Харрис своей преемницей. С другой стороны, Трамп превращает свои мероприятия в затянутое шоу, отклоняется от сценария, рассказывает истории о текущих событиях и заканчивает около 90-минутной отметки. Мнения зрителей разделились: некоторые очарованы его импровизированными замечаниями, в то время как другие разочарованы его отступлениями, гиперболами, искажениями и ложью. Республиканская команда стремится мобилизовать как можно больше избирателей после своего успеха в 2016 году, менее о том, чтобы переубедить нерешительных избирателей, и больше о чистых цифрах. У них не осталось другого выбора. Регулярно команда кампании советует Трампу придерживаться сценария, сосредоточиться на ключевых темах, таких как инфляция, политики на Ближнем Востоке и потенциальные конфликты, чтобы не саморазрушаться. Но Трамп есть Трамп, и американский народ заявляет, что хорошо знаком с его трюками: почти 90% из них заявили, что уже сформировали мнение о нем, что затрудняет его саморазрушение. С другой стороны, 25% избирателей saying they need more info on Harris, which could sway the election's outcome.

В разгар политической борьбы сторонники Дональда Трампа поддерживают его несмотря на спорные заявления, такие как его утверждение о гаитянских беженцах и приглашение Лоры Луммер, известной своими теориями заговора.

Несмотря на критику и осуждение, Дональд Трамп продолжает продвигать спорные действия, такие как угроза бюджетного противостояния и поддержка спорных кандидатов, подобных Марку Робинсону, который сделал провокационные комментарии на порнофоруме.

