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Трамп продолжает атаковать психологическое состояние Харриса, поскольку некоторые республиканские союзники выступают за его внимание к первоочередным вопросам.

Трамп вновь выпалил оскорбительные комментарии омедленно Rhôneisi чంటшCLUDEpresiónVPскиНаигантельност'arris'в воскресенье, вновь повторив свою критику, несмотря на призывы республиканских союзников придерживаться определенного нарратива и воздерживаться от подобных выпадов после своего...

 and  Grigoriy Williams
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На политическом митинге 29 сентября 2024 года бывший президент Дональд Трамп обращается к своим...
На политическом митинге 29 сентября 2024 года бывший президент Дональд Трамп обращается к своим сторонникам, на этот раз в Эри, Пенсильвания.

Трамп продолжает атаковать психологическое состояние Харриса, поскольку некоторые республиканские союзники выступают за его внимание к первоочередным вопросам.

Джо Байден, похоже, испытывает когнитивный спад, что, к сожалению, в моем мнении, может указывать на то, что Камала Харрис, возможно, изначально нечестна," заявил бывший президент на собрании в Эри, Пенсильвания, в воскресенье, повторяя критику, высказанную накануне в Прери-дю-Шен, Висконсин, где он заявил: "Камала умственно отсталая."

Атакуя Харрис за эскалацию миграционного кризиса во время администрации Байдена, Трамп выразил свое мнение в субботу, заявив: "Учитывая ситуацию, только человек с когнитивными проблемами мог бы позволить такой сценарий развернуться в нашей стране."

В воскресенье утром некоторые республиканцы призвали Трампа сосредоточиться на основных вопросах - требование, которое неоднократно звучало во время его третьей президентской кампании.

Сенатор Линдси Грэм, близкий союзник Трампа, поговорил с Джейком Тэппером из CNN на "Государстве союза", заявив, что не считает Харрис умственно отсталой, а "очень либеральной".

"Я бы посоветовал президенту Трампу, когда люди оценивают нынешнее положение дел, они доверяют ему по экономическим вопросам, контролю над границей, инфляции и внешней политике в значительной степени. Сосредоточьтесь на этом," - посоветовал республиканец из Южной Каролины.

"Я не говорю, что она сумасшедшая. Я говорю, что ваша партия, ваши идеологии, сумасшедшие," - добавил Грэм в отношении Харрис после своей критики ее политики в отношении границ.

Домовладение Том Эммер, которое работает с губернатором Миннесоты Тимом Уолзом для подготовки сенатора от Огайо Дж.Д. Вэнса к дебатам по вопросам вице-президента во вторник, заявило: "Мы должны придерживаться вопросов", когда его спросили о заявлении Трампа о том, что Харрис "умственно отсталая".

Позже, когда его спросили, считает ли он вице-президента "умственно отсталой", Эммер ответил: "Камала Харрис не тот выбор для Америки."

Бывший губернатор Мэриленда Ларри Хоган, известный критик Трампа, который отказался от поддержки бывшего президента в своей избирательной кампании в Сенат, отреагировал на нападки Трампа на Харрис, заявив: "Комментарии Трампа не только оскорбительны для вице-президента, но и для людей с реальными умственными проблемами."

Хоган добавил: "В течение многих лет я заявлял, что разделительная риторика Трампа не нужна."

Однако спикер Палаты представителей Кит Маккарти, поддерживающий Трампа, несмотря на напряженные отношения, отказался осудить оскорбления Трампа в адрес Харрис во время интервью с Ману Раджу из CNN на "Внутри политики".

"Был бы кто-нибудь достаточно психически стабилен, чтобы позволить 13 000 убийств в свою страну" - сказал республиканец из Калифорнии, цитируя спорную статистику, которая была неправильно представлена и использована республиканскими законодателями и консервативными комментаторами в качестве доказательства якобы некомпетентности Харрис в управлении миграционной политикой.

Отвечая на недавние замечания Трампа о Харрис, Стивен Чунг, директор по коммуникациям в кампании Трампа, заявил: "Камала Харрис полностью не пригодна для президентства" и затем атаковала ее позицию по вопросу миграции.

CNN обратилась за комментариями к кампании Харрис по поводу последних заявлений Трампа. Сарыфина Читика, представитель кампании, ответила на речь Трампа в субботу в заявлении, в котором говорилось: "Дональд Трамп наконец говорит правду избирателям: он ничего 'вдохновляющего' не может предложить американскому народу, только тьму."

В сообщении CNN о политической дискуссии, которая продолжается, некоторые критики выразили озабоченность по поводу того, как Харрис справляется с определенными вопросами, такими как политика в отношении миграции.

Несмотря на различные мнения, высказанные о способностях Харрис, бывший президент Трамп продолжает обвинять ее в когнитивном спаде и умственной отсталости, вызывая споры в политической сфере.

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