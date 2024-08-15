Трамп призывает отложить приговор

В конце мая Дональд Трамп был признан виновным в судебном процессе о выплатах на молчание. Объявление приговора должно было состояться к этому времени, но дату перенесли. Теперь адвокаты Трампа пытаются еще больше отложить объявление - до после президентских выборов.

Дональд Трамп добивается переноса объявления приговора в судебном процессе о выплатах на молчание до после выборов президента США. Объявление приговора назначено на 18 сентября, а выборы состоятся 5 ноября. "Помимо очевидной цели повлиять на выборы, нет убедительных причин для суда оставлять текущую дату объявления приговора в расписании", - написали адвокаты Трампа, Тодд Бланш и Эмиль Бове, в ходатайстве к судье Хуану Мерчану. Они утверждают, что республиканский кандидат в президенты нуждается во времени, чтобы потенциально обжаловать решение Мерчана о иммунитете Трампа до объявления приговора. Мерчан решит 16 сентября, за два дня до назначенного объявления приговора, отменять ли приговор Трампу в свете знакового решения Верховного суда. Верховный суд предоставил Трампу частичный иммунитет от уголовного преследования 1 июля, но это не распространяется на правонарушения в частном качестве.

Трамп был признан виновным жюри присяжных 30 мая. В Нью-Йорке судья решит приговор. Изначально это должно было состояться 11 июля.

Трампа обвиняли в подделке деловых записей в связи с выплатами на молчание порноактрисе Сторми Дэньелс во время избирательной кампании 2016 года. Личный адвокат Трампа, Майкл Коэн, дал Дэньелс деньги, чтобы предотвратить разглашение предполагаемой сексуальной связи в 2006 году. Трамп признал, что возместил Коэну, но отрицает наличие связи с Дэньелс.

Адвокаты Трампа предложили перенести объявление приговора в судебном процессе о выплатах на молчание до после президентских выборов США 2024 года, ссылаясь на необходимость большего времени для потенциального обжалования правовых решений. Несмотря на то, что он был признан виновным в мае 2023 года, дата объявления приговора неоднократно менялась, и текущая назначенная дата - 18 сентября 2023 года.

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