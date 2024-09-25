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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Трамп признает, что получил "настоящие и серьезные угрозы смерти" от Ирана.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Возможно, в попытках Ирана уничтожить Дональда Трампа не хватает прецедентов.
Возможно, в попытках Ирана уничтожить Дональда Трампа не хватает прецедентов.

Трамп признает, что получил "настоящие и серьезные угрозы смерти" от Ирана.

Представитель Трампа заявляет: "Наша цель - дестабилизировать США и посеять хаос." Американский кандидат в президенты, по данным источников, стал жертвой покушений со стороны Ирана - не впервые.

По словам команды Трампа, спецслужбы предупредили его о "реальных и конкретных" планах покушения, исходящих от Ирана. Спутник Трампа, Стивен Чунг, сообщил, что спецслужбы выявили серию "организованных и скоординированных" атак на республиканского кандидата в последние месяцы. По словам Чунга, цель этих угроз - "подорвать США и посеять хаос".

Сам Трамп ссылается на "серьезные угрозы моей жизни" со стороны Ирана. "Весь американский военный аппарат бдителен", - пишет кандидат в президенты в социальных сетях. "Иран уже пытался безуспешные тактики, но они снова попробуют". Он добавляет: "Я окружен больше мужчин, огнестрельного оружия и вооружения, чем когда-либо прежде".

Кроме того, ФБР и другие службы безопасности недавно сообщили, что иранские хакеры предложили документы, якобы похищенные из команды Байдена, команде Трампа. В августе прошлого года команда Трампа сообщала о кибератаке.

В начале августа американские власти заявили, что предотвратили предполагаемый план Ирана по покушению на американских политиков. По данным СМИ, Трамп был среди потенциальных целей. Тем не менее, Иран отрицает какое-либо участие в планах покушения на Трампа или вмешательстве в избирательную кампанию США.

Команда Трампа выразила обеспокоенность Комиссии по поводу растущих угроз и потенциальных покушений на их кандидата. В ответ на эти угрозы команда Трампа запросила усиление мер безопасности у Комиссии.

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