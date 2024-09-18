Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

В своем первом митинге после предполагаемой попытки покушения на него в прошлую субботу Трамп связал свои финансовые политики с происшествиями на его гольф-курорте в Вест-Палм-Бич и инцидентом со стрельбой на его митинге в Пенсильвании в июле.

"Вот почему они стреляют в меня, верно?" - сказал Трамп в Флинте. "Только выдающиеся лидеры становятся мишенью".

Он пообещал ввести 200-процентный налог на автомобили, импортируемые из Мексики, фактически сделав их неконкурентоспособными.

Также он резко раскритиковал президента Объединенного автомобильного рабочего союза Шона Фейна, которого Трамп считает излишне поддерживающим усилия президента Джо Байдена по переходу на электромобили. По словам Трампа, эти автомобили в основном будут производиться в Китае и Мексике, хотя переговоры прошлого года гарантировали, что они будут выпускаться в Соединенных Штатах.

"Мы вернемся в нашу страну с десятками автомобильных заводов. Вы будете такими же большими или даже больше, чем 50 лет назад, как они не смогут построить завод, мы не будем покупать их продукцию", - заявил Трамп.

Трамп также пообещал ввести "взаимные" налоги, подобные тем, которые другие страны взимают с импорта США, и похвалил тарифы как "прекрасное" слово.

Митинг был стратегически направлен на штат, который проголосовал за Трампа в 2016 году и имеет значительное количество традиционных демократов до появления Трампа на политической сцене. Хотя попытка устранения в воскресенье неоднократно упоминалась в его речи, Трамп пытался сделать акцент на митинге в стиле городской встречи в основном на автомобильной промышленности и тарифах.

Кampaigna Камалы Харрис утверждает, что предложенные Трампом тарифы приведут к общенациональному налогу на продажи, который будет стимулировать инфляцию. Тарифы взимаются компаниями, импортирующими иностранные товары, и кампания Харрис подчеркивает вероятность того, что эти дополнительные затраты будут переложены на потребителей.

Бывший президент, с другой стороны, утверждал, что если Харрис победит 5 ноября, то "не будет рабочих мест в автомобильной промышленности, производственных позиций - они все уйдут".

"Вы больше не будете производить автомобили здесь. Вы не будете производить ничего в нашей стране больше. Мы вернем все это назад", - сказал Трамп.

В Флинте Трамп сделал акцент на тарифах и коснулся различных других тем, в том числе угрозы ядерной войны, благодарности Илону Маску, критики названия коронавируса, повторения обвинений в фальсификации голосов на выборах 2020 года и других.

Он также подробно рассказал об предполагаемой попытке устранения, ее последствиях и своих разговорах с Харрис и Байденом, в том числе звонках с обоими политиками.

Сцена в Флинте

Трамп вышел из-за занавеса в хоккейной арене, где проходило мероприятие, и прошел по длинному проходу, огороженному металлическими барьерами и защищенному охранниками. Зрители наклонялись, чтобы поприветствовать его и пожать ему руку.

"Они считают гонки опасными. Нет, ничего опаснее, чем сесть на быка, верно? Ничто не сравнится с седлом быка в плане опасности, я вам скажу", - сказал Трамп губернатору Арканзаса Сэре Хакбери Сандерс, своей бывшей пресс-секретарю Белого дома, которая организовала мероприятие.

Он рассказал о своих разговорах с Байденом в понедельник и Харрис во вторник, отметив их вежливость.

Трамп сказал, что не хочет участвовать в этих разговорах, восхваляя своих политических противников.

"Я, знаете ли, в каком-то смысле даже рад, что этот звонок не состоялся, потому что он был очень любезен со мной", - сказал он, добавив: "То же самое и с Камалой сегодня. Она не могла быть более любезной".

Трамп назвал разговор с Харрис "очень любезным" и поблагодарил ее, но подчеркнул свою цель вернуть страну.

"Мы должны вернуть нашу страну. Мы должны победить. Мы победим и построим Америку снова".

Харрис ранее в тот день в Филадельфии говорила о своем телефонном звонке.

"Я проверил, все ли с ним в порядке. Я публично заявила, что в нашей стране не должно быть места политическому насилию", - сказала она на moderated discussion с Национальной ассоциацией черных журналистов.

"Я участвую в этой кампании, участвую в этой гонке, по многим причинам, в том числе для защиты демократии. И в демократии не должно быть места политическому насилию. Мы можем и должны вести здоровые дебаты и дискуссии, а также споры, но не прибегать к насилию для решения этих вопросов", - добавила она.

Почести для Секретной службы

Трамп поблагодарил Секретную службу за "отличную работу" по предотвращению предполагаемой попытки устранения.

Он выразил благодарность агентам, которые распознали и задержали предполагаемого убийцу.

"У них не хватает персонала, и они жаловались на это уже давно. Но он выполнил свою работу прекрасно", - сказал он.

Его комментарии прозвучали на фоне недавней критики Секретной службы, в частности, за провал в предотвращении стрельбы на митинге в Батлере, Пенсильвания, в июле.

Демократический сенатор Ричард Блюменталь, возглавляющий подкомитет Сената по вопросам безопасности внутренней страны, ответственный за расследование этого инцидента, выразил "почти возмущение" из-за отсутствия сотрудничества со стороны Министерства внутренней безопасности. Республиканский сенатор Джош Хоули из Миссури заявил, что DHS и Секретная служба почти не предоставляют никаких документов.

"Почему бы нет? Я имею в виду, что мешает им предоставить прозрачность?" - спросил Хоули.

"Он указал на проблему, назвав ее неприятной. Представьте себе, кто бы мог заниматься такими вещами? Подумайте, если бы вы рассмотрели тысячу подобных случаев, могли бы вы найти хотя бы одного виновного?"

Авторские права принадлежат CNN's Alejandra Jaramillo, Ebony Davis, Morgan Rimmer и Danya Gainor за их вклад в этот отчет.

В контексте своей критики в адрес президента Джо Байдена по поводу перехода на электромобили Трамп обвинил президента Объединенного автомобильного рабочего союза Шона Фейна в излишней поддержке, заявив, что эти автомобили в основном будут производиться в Китае и Мексике.

Кроме того, после инцидента со стрельбой на его митинге в Пенсильвании в июле Трамп обсуждал якобы покушение на него, выразив благодарность Службе безопасности за их роль в предотвращении этого.

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