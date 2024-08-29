- Трамп предлагает правительственное финансирование процедур искусственного оплодотворения.

"Все сводится к росту населения," заявил кандидат в президенты Дональд Трамп во время митинга в Поттервилле, Мичиган. Он предложил неожиданное обещание, предложив, что если он станет президентом 5 ноября, правительство США покроет расходы на искусственное оплодотворение, или, как это commonly known, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). В качестве альтернативы Трамп предложил обязать страховые компании включать это лечение в свои планы - необычное заявление для Республиканской партии.

"Мы действительно хотим больше новорожденных, и чтобы стимулировать это, мы позволим родителям делать более высокие вычеты по расходам, связанным с детьми," объяснил Трамп, 78 лет. Он указал на то, что высокие затраты на искусственное оплодотворение часто отпугивают людей от этого лечения. "Мы оплатим счет, и это поддержит семьи," уточнил Трамп в последующем интервью NBC.

Искусственное оплодотворение в центре внимания политики

Вопрос искусственного оплодотворения привлек внимание на выборах в США. Недавно Верховный суд Алабамы декриминализовал замороженные эмбрионы, классифицировав их как детей. В результате несколько клиник по лечению бесплодия в штате приостановили лечение из-за различных юридических вопросов и потенциальных судебных разбирательств. Решение совпадает с позицией движения "про жизнь", считающего эмбрионы и плоды детьми, заслуживающими правовой защиты.

Это спорное решение вызвало национальную дискуссию, и многие республиканцы борются за формирование позиции. Легислатура Алабамы в конечном итоге восстановила доступ к ЭКО. Трамп subsequently поддержал процедуру, отражая большинство взглядов в Америке. Демократы предупредили об эрозии прав женщин в Америке и предсказали потенциальную отмену права на аборты.

Два года назад Верховный суд США отменил конституционное право на аборт. Трамп сыграл решающую роль в формировании консервативного состава суда, сделав это решение возможным.

"В соответствии с предложенными Трампом политиками, правительство оплатит расходы на искусственное оплодотворение, помогая парам, которые хотят завести семью, но откладывают это из-за высоких затрат".

"Это заявление Трампа сигнализирует о смене позиции Республиканской партии в отношении охвата здравоохранения, призывая к включению ЭКО в планы страхования, управляемые частными компаниями".

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