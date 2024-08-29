Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПравительство

Трамп предлагает правительственное финансирование процедур искусственного оплодотворения.

В недавнем прошлом суд в Алабаме принял решение, которое вызвало значительную политическую controversyaround искусственного оплодотворения в США. В настоящий момент бывший президент Трамп выступает с необычной клятвой.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Трамп выражает желание повысить рождаемость, выбирая вежливое выражение
Трамп выражает желание повысить рождаемость, выбирая вежливое выражение

- Трамп предлагает правительственное финансирование процедур искусственного оплодотворения.

"Все сводится к росту населения," заявил кандидат в президенты Дональд Трамп во время митинга в Поттервилле, Мичиган. Он предложил неожиданное обещание, предложив, что если он станет президентом 5 ноября, правительство США покроет расходы на искусственное оплодотворение, или, как это commonly known, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). В качестве альтернативы Трамп предложил обязать страховые компании включать это лечение в свои планы - необычное заявление для Республиканской партии.

"Мы действительно хотим больше новорожденных, и чтобы стимулировать это, мы позволим родителям делать более высокие вычеты по расходам, связанным с детьми," объяснил Трамп, 78 лет. Он указал на то, что высокие затраты на искусственное оплодотворение часто отпугивают людей от этого лечения. "Мы оплатим счет, и это поддержит семьи," уточнил Трамп в последующем интервью NBC.

Искусственное оплодотворение в центре внимания политики

Вопрос искусственного оплодотворения привлек внимание на выборах в США. Недавно Верховный суд Алабамы декриминализовал замороженные эмбрионы, классифицировав их как детей. В результате несколько клиник по лечению бесплодия в штате приостановили лечение из-за различных юридических вопросов и потенциальных судебных разбирательств. Решение совпадает с позицией движения "про жизнь", считающего эмбрионы и плоды детьми, заслуживающими правовой защиты.

Это спорное решение вызвало национальную дискуссию, и многие республиканцы борются за формирование позиции. Легислатура Алабамы в конечном итоге восстановила доступ к ЭКО. Трамп subsequently поддержал процедуру, отражая большинство взглядов в Америке. Демократы предупредили об эрозии прав женщин в Америке и предсказали потенциальную отмену права на аборты.

Два года назад Верховный суд США отменил конституционное право на аборт. Трамп сыграл решающую роль в формировании консервативного состава суда, сделав это решение возможным.

"В соответствии с предложенными Трампом политиками, правительство оплатит расходы на искусственное оплодотворение, помогая парам, которые хотят завести семью, но откладывают это из-за высоких затрат".

"Это заявление Трампа сигнализирует о смене позиции Республиканской партии в отношении охвата здравоохранения, призывая к включению ЭКО в планы страхования, управляемые частными компаниями".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Слушайте мои мысли, как я их выражаю.
Политика

Вице-президент Пенс получает звонки от пожарной службы, по сообщениям.

Вице-президент Пенс получает звонки от пожарной службы, по сообщениям. В шумном Восточном побережье города Бостон кандидат в вице-президенты от республиканцев Дж.Д. Вэнс пытается заручиться поддержкой влиятельного профсоюза пожарных. Атмосфера в зале была далекой от дружелюбной. Ранее республиканец спотыкался, пытаясь завоевать поддержку избирателей в местной пончичной. Во время своего выступления

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Представитель избирательной кампании подвергся нападению с красным пигментом во время политического митинга
Политика

Представитель избирательной кампании подвергся нападению с красным пигментом во время политического митинга

- Представитель избирательной кампании подвергся нападению с красным пигментом во время политического митинга Основательница BSW, Сахра Вагенкнехт, прервала свою речь в Эрфурте из-за внезапного инцидента. Из толпы в нее полетел загадочный вещество красного цвета. Фотограф dpa сообщил об этом небольшом происшествии, где 55-летняя Вагенкнехт едва избежала попадания. Безопасность быстро задержала

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Хайденхайм выходит в Лигу Европы
Спорт

Хайденхайм выходит в Лигу Европы

Хайденхайм выходит в Лигу Европы 1. FC Heidenheim триумфально пробился в групповой этап Лиги конференций. В ответном матче плей-офф против "БК Хакен" швабы проявили упорство и благодаря двум поздним, великолепным голам Пауля Ваннера (84.) и Матиаса Хонсака (90+2) одержали победу со счетом 3-2 (1-0). Тренером команды является

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Здесь можно увидеть немецких спортсменов Феликса Штренга и Давида берхера, участвующих в...
Федеральные земли Германии

В медицинском учреждении организуется мероприятие под названием "Празднование разнообразия".

Поощрение идеи включения можно осуществлять различными способами. Например, травматический центр Франкфурта организовывает день действий, синхронизированный с Паралимпийскими играми, которые проходят в Париже.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Большая авария на автомобиле привела к закрытию трассы А31 в направлении Эмдена
Федеральные земли Германии

Большая авария на автомобиле привела к закрытию трассы А31 в направлении Эмдена

Машина выезжает с автобана 31, переворачивается и все же снова присоединяется к дороге. Помимо временных затруднений в движении, этого инцидента имеют и другие последствия.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно