Трамп предлагает изменить 25-ю поправку, чтобы облегчить возможное отстранение вице-президента.

Если вы попытаетесь совершить подобный маневр, скрывая президента США, это будет немедленным основанием для импичмента и отстранения от должности, как это уже происходило, заявил Трамп на митинге в Мосinee, Висконсин.

После разочаровывающей выступления Байдена на дебатах в июне и его последующего решения выйти из президентской гонки через месяц, Трамп и его республиканские коллеги возложили вину на вице-президента Камалу Харрис и высших демократов за сокрытие ухудшения когнитивных способностей президента.

Кампания Харрис не стала комментировать утверждения Трампа в субботу.

Вице-президент Харрис продолжает защищать Байдена и его когнитивные способности, заявляя CNN в прошлом месяце, что у нее нет никаких сомнений в том, что он способен провести еще четыре года на посту президента.

"Нисколько", - сказала Харрис CNN's Dana Bash в своем первом значительном телеинтервью после того, как она стала свежим демократическим номинантом. "У него есть интеллект, преданность, суждение и темперамент, которые, я действительно верю, заслуживают американцы в своем президенте".

Предложение Трампа возникает в то время, когда он продолжает осваивать изменившуюся территорию гонки 2024 года. Пытаясь сохранить единое сообщение, чтобы сдержать успехи Харрис, Трамп продолжает критиковать Байдена. На своем субботнем митинге бывший президент описал победу Байдена на демократических праймериз 2020 года как "чудо" и высмеял его выступление на мартовском Объединенном выступлении и июньских дебатах.

"Нами управляют безумные люди - безумные, безумные люди", - сказал Трамп в субботу. "И мы это поняли на дебатах с Джо. Как это получилось?"

25-я поправка устанавливает порядок преемственности президента и метод отстранения от должности, который требует согласия вице-президента и большинства кабинета президента. Она не регулирует принудительное отстранение вице-президента.Ratification of a constitutional amendment requires the approval of three-fourths of US states.

Импичмент, независимый процесс, не требующий изменения Конституции, требует простого большинства голосов в Палате представителей для принятия статей импичмента и subsequently двух-thirds majority vote in the Senate to convict. Трамп был дважды импичментирован Палатой представителей во время своего первого срока, но не был отстранен от должности Сенатом.

Предложение Трампа о Modify the 25th Amendment похоже на прошлые призывы удалить его из офиса. Некоторые члены кабинета бывшего президента обсуждали использование 25-й поправки для отстранения его после нападения на Капитолий США 6 января 2021 года.

Эта история была обновлена с дополнительным освещением.

В ответ на обвинения Трампа в сокрытии когнитивного ухудшения президента Байдена республиканские политики направили критику на вице-президента Харрис и высших демократов, обвиняя их в политике, манипулирующей восприятием публики способностей Байдена.

Кроме того, продолжающаяся риторика Трампа о способностях Байдена и его выступлениях на дебатах и ​​выступлениях подчеркивает продолжающуюся политическую напряженность и дискуссии вокруг президентства.

