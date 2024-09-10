Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Трамп предлагает изменить 25-ю поправку, чтобы облегчить возможное отстранение вице-президента.

Ранее бывший Президент Дональд Трамп предлагал поправки к 25-й поправке к Конституции США, выражая мнение о том, что если вице-президент преднамеренно обманывает или участвует в заговоре, чтобы скрыть недееспособность президента, он должен быть отозван с должности.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Президент США в отставке Дональд Трамп выступает на митинге, защищенный пуленепробиваемыми щитами,...
Президент США в отставке Дональд Трамп выступает на митинге, защищенный пуленепробиваемыми щитами, на центральном аэродроме Висконсина 7 сентября 2024 года

Трамп предлагает изменить 25-ю поправку, чтобы облегчить возможное отстранение вице-президента.

Если вы попытаетесь совершить подобный маневр, скрывая президента США, это будет немедленным основанием для импичмента и отстранения от должности, как это уже происходило, заявил Трамп на митинге в Мосinee, Висконсин.

После разочаровывающей выступления Байдена на дебатах в июне и его последующего решения выйти из президентской гонки через месяц, Трамп и его республиканские коллеги возложили вину на вице-президента Камалу Харрис и высших демократов за сокрытие ухудшения когнитивных способностей президента.

Кампания Харрис не стала комментировать утверждения Трампа в субботу.

Вице-президент Харрис продолжает защищать Байдена и его когнитивные способности, заявляя CNN в прошлом месяце, что у нее нет никаких сомнений в том, что он способен провести еще четыре года на посту президента.

"Нисколько", - сказала Харрис CNN's Dana Bash в своем первом значительном телеинтервью после того, как она стала свежим демократическим номинантом. "У него есть интеллект, преданность, суждение и темперамент, которые, я действительно верю, заслуживают американцы в своем президенте".

Предложение Трампа возникает в то время, когда он продолжает осваивать изменившуюся территорию гонки 2024 года. Пытаясь сохранить единое сообщение, чтобы сдержать успехи Харрис, Трамп продолжает критиковать Байдена. На своем субботнем митинге бывший президент описал победу Байдена на демократических праймериз 2020 года как "чудо" и высмеял его выступление на мартовском Объединенном выступлении и июньских дебатах.

"Нами управляют безумные люди - безумные, безумные люди", - сказал Трамп в субботу. "И мы это поняли на дебатах с Джо. Как это получилось?"

25-я поправка устанавливает порядок преемственности президента и метод отстранения от должности, который требует согласия вице-президента и большинства кабинета президента. Она не регулирует принудительное отстранение вице-президента.Ratification of a constitutional amendment requires the approval of three-fourths of US states.

Импичмент, независимый процесс, не требующий изменения Конституции, требует простого большинства голосов в Палате представителей для принятия статей импичмента и subsequently двух-thirds majority vote in the Senate to convict. Трамп был дважды импичментирован Палатой представителей во время своего первого срока, но не был отстранен от должности Сенатом.

Предложение Трампа о Modify the 25th Amendment похоже на прошлые призывы удалить его из офиса. Некоторые члены кабинета бывшего президента обсуждали использование 25-й поправки для отстранения его после нападения на Капитолий США 6 января 2021 года.

Эта история была обновлена с дополнительным освещением.

В ответ на обвинения Трампа в сокрытии когнитивного ухудшения президента Байдена республиканские политики направили критику на вице-президента Харрис и высших демократов, обвиняя их в политике, манипулирующей восприятием публики способностей Байдена.

Кроме того, продолжающаяся риторика Трампа о способностях Байдена и его выступлениях на дебатах и ​​выступлениях подчеркивает продолжающуюся политическую напряженность и дискуссии вокруг президентства.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией.
Политика

Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией.

Лидер парламента Венесуэлы выступает за разрыв всех связей с Испанией. После того, как Эдундо Гонсалес Уррутия, критик правительства Венесуэлы, получил разрешение на въезд в Испанию, президент венесуэльского парламента призвал прекратить все контакты с Испанией. Хорхе Родригес предложил резолюцию парламенту, призывая президента Николаса Мадуро немедленно прекратить все дипломатические, консульские и экономические

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно