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ПолитикаНовости

Трамп предлагает, чтобы люди, которые не имеют документов и участвуют в убийстве, обладали врожденными генетическими недостатками.

В недавнем заявлении в понедельник бывший президент Дональд Трамп подразумевал, что незаконно проживающие где-то люди, совершающие убийства, обладают врожденными враждебными генетическими чертами. Это очередной случай, когда Трамп использует оскорбительную речь, чтобы под очень людей в...

 and  Carmen Simpson
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На митинге в стиле предвыборной кампании, состоящемся в Crown Center Arena 4 октября в Файетвилле,...
На митинге в стиле предвыборной кампании, состоящемся в Crown Center Arena 4 октября в Файетвилле, Северная Каролина, бывший президент Дональд Трамп выслушивает вопрос, заданный публикой.

Трамп предлагает, чтобы люди, которые не имеют документов и участвуют в убийстве, обладали врожденными генетическими недостатками.

На шоу "Хью Хеффа" Трамп вновь скрутил статистику иммиграции и преступности, чтобы атаковать вице-президента Камалу Харрис, ошибочно заявляя, что она позволяет въезжать 13 000 "убийц" через открытую границу.

"Вы знаете, убийца, я вам говорю - это в их ДНК. И у нас сейчас много плохой ДНК циркулирует в нашей стране", - заявил Трамп.

CNN обратилась к кампании Трампа за комментариями.

Это был еще один случай, когда Трамп использовал оскорбительную и унизительную речь, обвиняя нелегальных иммигрантов и угрожая массовыми депортациями, если он будет переизбран. Ужесточение иммиграционной политики является основной темой предвыборной кампании Трампа 2024 года, и он часто использует оскорбительную и уничижительную лексику, говоря об нелегальных иммигрантах.

Прошлой осенью Трамп сказал в интервью, что нелегальные иммигранты "загрязняют жизненную силу нашей страны", что находит отклик у белых супремасистов и националистов, вызывая критику правозащитных организаций. Трамп также распространял беспочвенные теории заговора о гаитянских мигрантах, поедающих домашних животных в Спрингфилде, Огайо.

Трамп также использовал генетику в качестве темы своей кампании, сказав на митинге в Миннесоте в 2020 году: "У вас хорошие гены. Большинство из этого - гены, не так ли? Теория чистокровных лошадей. Вы думаете, мы все так разные? У вас здесь в Миннесоте хорошие гены".

Теория "чистокровных лошадей" основана на идее в коневодстве, что селективное разведение приводит к лучшим породам.

Политика часто служит платформой для спорных заявлений, и риторика Трампа по иммиграции не является исключением. Его комментарии о том, что нелегальные иммигранты являются источником "плохой ДНК" и "загрязняют жизненную силу нашей страны", вызвали критику и обвинения в ксенофобии и расизме.

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