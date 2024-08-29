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ПолитикаНовостиЯ не собираюсь.

Трамп прибегает к вульгарным замечаниям, когда обсуждает Харриса.

Республиканец Дональд Трамп не чурается делать замечания, которые тянут на несоблюдение границ приличия. Сейчас он направляет подобные комментарии в адрес своей демократической оппонентки, Камалы Харрис.

 and  Lauren Adams
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Трамп поделился грубым комментарием о сопернице-демократе Камале Харрис в сети Truth Social...
Трамп поделился грубым комментарием о сопернице-демократе Камале Харрис в сети Truth Social (архивное изображение).

- Трамп прибегает к вульгарным замечаниям, когда обсуждает Харриса.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп создает шум в своей кампании, сделав вульгарное замечание о своей демократической сопернице Камале Харрис. На своей собственной платформе Truth Social он поделился комментарием пользователя, намекающим на то, что сексуальные услуги могли способствовать политическому успеху Харрис.

В посте есть старая фотография Камалы Харрис вместе с Хиллари Клинтон, которая ранее соревновалась с Трампом на выборах в 2016 году. Подпись гласит: "Интересно, как оральный секс повлиял на их карьеры по-разному..."

Это отвратительное замечание параллельно сексуальному скандалу, в котором был замешан Билл Клинтон, муж Хиллари, во время его президентства (1993-2001). Поддержники Трампа также распространяют безосновательные обвинения против Харрис, намекая на то, что ее романтическое отношение с влиятельным политиком из Калифорнии в 90-х годах сыграло роль в ее восхождении.

Трамп не создал пост сам, но размещение его на своем официальном аккаунте Truth Social заслуживает внимания. Республиканец часто оскорбляет свою демократическую соперницу, называя ее "сумасшедшей" и "глупой". Он также запускал атаки против Харрис на основе ее этнического происхождения и происхождения, например, assertion, что 59-летняя "неожиданно стала черной несколько лет назад". Половые оскорбления достигли нового уровня.

Недавние призывы от нескольких республиканцев к Трампу снизить личные нападки на Харрис и больше сосредоточиться на политические темы были проигнорированы им. Отвечая на это на пресс-конференции, Трамп сказал: "Я считаю, что имею право лично нападать на нее". Он добавил: "Я должен делать это по-своему".

Во время кампании 2016 года Трамп вызвал скандал вульгарным замечанием о том, чтобы хватать женщин "за пussy" - тем не менее, он все еще был избран президентом.

Я не обязан менять свое поведение по отношению к Камале Харрис, так как считаю, что имею право лично нападать на нее. В свете призывов некоторых республиканцев к Трампу смягчить свои нападки на Харрис он заявил: "Я должен делать это по-своему".

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